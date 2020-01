Diretta Atp Cup 2020/ Streaming video tv: oggi Italia Norvegia (5 gennaio)

Oggi domenica 5 gennaio nella Atp Cup 2020 torna in campo l’Italia, che sarà impegnata contro la Norvegia nella prima edizione del nuovo torneo per squadre nazionali di tennis che è cominciato venerdì e punta ad essere l’evento clou dell’anno per le nazionali, risposta ufficiale della Atp alla Coppa Davis che a partire dall’edizione 2019 ha a sua volta cambiato format con novità che a dire il vero spesso hanno fatto molto discutere. La nuova Atp Cup senza dubbio ha il vantaggio di assegnare punti anche per la classifica individuale ed inoltre si disputa in Australia, sede ideale in vista dell’impegno nella seconda metà del mese con il primo Slam della stagione, naturalmente gli Australian Open di Melbourne. Nell’attesa, ci godiamo dieci giorni di grande tennis con la Atp Cup 2020 da Sydney, Perth e Brisbane. Andiamo dunque a presentare per sommi capi che cosa ci offrirà la diretta Atp Cup 2020 oggi: Italia Norvegia sarà per noi naturalmente il piatto forte della domenica australiana, con la sfida degli azzurri agli scandinavi, capaci di battere all’esordio gli Stati Uniti mentre gli azzurri venerdì hanno perso contro la Russia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA ATP CUP 2020

La diretta tv della Atp Cup 2020 sarà garantita da SuperTennis, la tv tematica che è disponibile al canale 64 del telecomando ma anche al 224 della piattaforma satellitare di Sky. Ottime notizie dunque, perché sarà garantita la visione in chiaro, anche se gli orari con l’Australia non saranno del tutto agevoli. Tramite il sito Internet ufficiale di SuperTennis sarà poi disponibile una diretta streaming video della Atp Cup 2020 per tutti gli appassionati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS

DIRETTA ATP CUP 2020: IL PROGRAMMA DELLA TERZA GIORNATA

Scendendo allora nel dettaglio, ecco il programma della diretta Atp Cup 2020 nella terza giornata della fase a gironi. Oggi domenica 5 gennaio 2020 torneranno in campo i gruppi che hanno debuttato venerdì e dunque anche l’Italia. La formula ormai è nota: ogni sfida sarà caratterizzata da tre partite, due singolari e un doppio. In tutte le città coinvolte le prime sfide avranno inizio alle ore 10.00 del mattino locale, cioè quando in Italia sarà ancora piena notte. Saranno dunque le 3.00 da noi quando a Perth avrà inizio Italia Norvegia per il girone D, sfida che sarà poi seguita da Russia Usa, indicativamente a partire dalle ore 10.30 del nostro mattino. A Brisbane oggi invece tornerà sotto i riflettori il girone F, che ci proporrà innanzitutto Canada Australia e poi Germania Grecia. Infine, a Sydney seconda fatica per le nazionali impegnate nel girone C, che nelle prossime ore ci proporrà prima Bulgaria Moldavia e poi Belgio Gran Bretagna.



