Diretta Atp Cup 2021/ Italia Austria streaming video tv: esordio azzurro! (tennis)

DIRETTA ATP CUP 2021: SUBITO L’ITALIA!

La Atp Cup 2021 apre i suoi battenti allo scoccare della mezzanotte di lunedì 2 febbraio: ora italiana ovviamente, saranno invece le 10:00 locali e il contesto è quello del Melbourne Park. Finalmente torna il grande tennis: questo torneo si apre con Italia Austria (in contemporanea avremo Serbia Canada) e dunque testeremo subito le possibilità degi azzurri, che l’anno scorso erano stati eliminati al primo turno. La Atp Cup 2021 vive infatti la sua seconda edizione: ha sostituito nel calendario internazionale la Hopman Cup, che era qualcosa di simile ma si giocava con eventi maschili e femminili combinati.

Una sorta di Coppa Davis in tono minore se vogliamo, ma non è escluso che negli anni questa competizione possa diventare ancora più importante (e qui bisognerebbe aprire un capitolo sulla riforma del celeberrimo torneo). Noi comunque siamo contenti di assistere al ritorno del grande tennis: ricordiamo che la diretta della Atp Cup 2021 prevede anche una sessione serale, che per il nostro fuso orario arriverà alle 7:30 della mattina, e qui vivremo Spagna Australia. Ora proviamo a definire meglio quale sia il contesto di questa manifestazione, che durerà appena cinque giorni e farà da ideale apripista agli imminenti Australian Open.

DIRETTA ATP CUP 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv della Atp Cup 2021 sarà garantita da SuperTennis: la web-tv federale fornirà infatti tutte le immagini da Melbourne Park in esclusiva, gli appassionati potranno seguire l’evento nelle due sessioni (che per l’Italia saranno comunque notte e prima mattina) anche con il servizio di diretta streaming video, che naturalmente viene fornito dalla stessa emittente sul sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche il portale ufficiale atpcup.com, sul quale potrete trovare tutte le informazioni utili su questo torneo che apre la stagione del tennis mondiale.

DIRETTA ATP CUP 2021: RISULTATI E CONTESTO

La formula della Atp Cup 2021 è abbastanza semplice: ci sono 12 nazionali che si affrontano in quattro gironi da tre, e ciascuna “partita” è formata da tre match. Nel primo si sfidano i secondi migliori singolaristi (ovviamente definiti dal ranking Atp), nel secondo i numeri 1, poi avremo il doppio: chiaramente il punto va alla nazionale che si aggiudicherà due incontri, e la prima di ciascuna classifica accederà alle semifinali. Il torneo è affascinante più che altro per la presenza di alcuni dei migliori giocatori al mondo: esattamente come l’anno scorso infatti Novak Djokovic (che ha vinto il titolo con la Serbia, e personalmente non ha mai perso un match) e Rafa Nadal hanno risposto all’invito, ma ci sono anche Dominic Thiem e Daniil Medvedev con quest’ultimo che ha vinto le Atp Finals per chiudere l’ultima, stranissima stagione.

Dunque abbiamo i primi quattro al mondo e già questo porta l’hype ai massimi livelli (va ricordato che Thiem, il primo avversario dell’Italia, è diventato il primo giocatore nato negli anni Novanta a vincere uno Slam, gli Us Open messi in bacheca nel post lockdown), ma a Melbourne sono presenti in realtà otto dei primi dieci: tra questi figura il nostro Matteo Berrettini, poi troviamo Alexander Zverev e Diego Schwartzman che ha fatto il grande salto di qualità nel finale di 2020, e ancora Stefanos Tsitsipas. L’Italia si è presentata al Melbourne Park con Fabio Fognini come secondo singolarista, mentre Simone Bolelli giocherà verosimilmente il doppio e come riserve abbiamo Andrea Vavassori e Vincenzo Santopadre; già domani (sempre nella sessione mattutina) sfideremo la Francia, con la speranza di superare un turno comunque molto complesso.



