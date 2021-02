Diretta Atp Cup 2021/ Italia Francia streaming video tv: azzurri favoriti (tennis)

DIRETTA ATP CUP 2021: CONTRO I BLEUS IL MATCH PIÙ SENTITO!

Alla mezzanotte italiana di mercoledì 3 febbraio, quando in Australia saranno già le 10:00 del mattino, torna l’appuntamento con la Atp Cup 2021: viviamo al Melbourne Park la seconda giornata del torneo di tennis che inaugura la stagione, e che ci lancerà verso gli Australian Open. Una sessione mattutina, poi quella serale che però nel nostro Paese coinciderà con la prima mattina (ore 7:30); diciamo subito che per seguire Italia Francia, che è il nostro triplo match del giorno, bisognerà fare nottata come accaduto ieri contro l’Austri e gli azzurri, dopo la vittoria sull’Austria, hanno la possibilità di staccare il biglietto per le semifinali per poi attendere, nella terza giornata in cui riposeranno, il nome della loro avversaria.

Rispetto allo scorso anno, quando questo torneo ha visto la luce con titolo alla Serbia, le cose sono cambiate: a causa della pandemia di Coronavirus l’appuntamento è stato circoscritto a una sola città, appunto Melbourne – nello stesso impianto che ospita il primo Slam stagionale – e che durerà appena cinque giorni, senza una Final Eight ma con le semifinaliste che usciranno direttamente dai quattro gironi. Composti, come allora, da tre nazionali: il che significa che dopo aver giocato stanotte gli azzurri riposeranno, attendendo il loro destino nel seguire Austria Francia. Ora però senza indugiare oltre stiamo a vedere quello che potrebbe succedere nella diretta della Atp Cup 2021.

DIRETTA ATP CUP 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv della Atp Cup 2021 sarà garantita da SuperTennis: la web-tv federale fornirà infatti tutte le immagini da Melbourne Park in esclusiva, gli appassionati potranno seguire l’evento nelle due sessioni (che per l’Italia saranno comunque notte e prima mattina) anche con il servizio di diretta streaming video, che naturalmente viene fornito dalla stessa emittente sul sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche il portale ufficiale atpcup.com, sul quale potrete trovare tutte le informazioni utili su questo torneo che apre la stagione del tennis mondiale.

DIRETTA ATP CUP 2021: RISULTATI E CONTESTO

Dunque la Atp Cup 2021 per questo mercoledì ci presenta Italia Francia: possiamo dire che siamo favoriti ma dobbiamo stare attenti, perché i transalpini schierano come singolaristi Gael Monfils e Benoit Paire. Entrambi giocatori istrionici, il primo fenomeno di atletismo e colpi impossibili ma anche poco costante (lo dimostra la carriera) e concreto quando conta, il secondo spesso soggetto a cali di concentrazione nervosa che lo portano ad atteggiamenti sopra le righe. Matteo Berrettini e Fabio Fognini, che con Paire ha parecchi punti in comune (e non ci riferiamo necessariamente ad uno stretto discorso tecnico) hanno tutto per batterli; vincendo i due singolari renderemmo quasi superfluo il doppio, che però nel definire la classifica del girone potrebbe contare eccome. Qui la Francia ha uno straordinario interprete nel veterano Nicolas Mahut; sia Fognini (soprattutto) che Berrettini però hanno tanto da dire anche in questo fondamentale, in più il sanremese ha vinto uno Slam (proprio qui) in coppia con Simone Bolelli e allora il bolognese potrebbe tornare assolutamente utile. Tra gli altri match del giorno spiccano Germania Canada, nella prima sessione, e Grecia Australia: significa avere Zverev Shapovalov e Tsitsipas De Minaur tra i vari match, non vediamo l’ora di assistervi…



