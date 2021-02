Diretta Atp Cup 2021/ Streaming video tv: Germania vola in semifinale, Spagna KO ma..

DIRETTA ATP CUP 2021: DJOKOVIC SUPER M LA GERMANIA..

Dopo lo stop imposto dalle autorità, ecco che siamo ancora sul cemento australiano per la diretta dell’ATP Cup 2021: ecco quali sono stati i risultati emersi durante la notte italiana. In primis dobbiamo subito segnalare la bella vittoria della Germania contro la Serbia per 2-1: dopo la vittoria di Djokovic nel singolo contro Zverev (con Nole davvero monumentale) e il KO di Lajovic contro Struff, decisivo è stato ancora una volta il doppio, che ha dato il successo alla compagine tedesca e pure il pass per la prossima semifinale, che si giocherà contro la Russia solo domani. Sempre per le ultime fasi dell’ATP Cup è tata poi sconfitta indolore per la Spagna, che nonostante il KO per 2-1 contro la Grecia pure vola in semifinale, dove incontrerà sempre domani, l’Italia di Fognini e Berrettini. Andando nel dettaglio vediamo che nel singolo Carreno Busta non ha avuto problemi a mettere sotto Pervolarakis per 6-3, 6-4, ma Tsitsipas ha superato Bautista Agut per 7-5, 7-5. Nel doppio sono stati poi i greci ad avere la meglio, ma comunque non è bastato per loro per salire alla semifinale. (agg Michela Colombo)

L’ITALIA SI RIPOSA

La Atp Cup 2021 torna a farci compagnia nella notte di venerdì 5 febbraio: è la terza e ultima giornata della fase a gironi, ancora una volta organizzata secondo una sessione mattutina (da noi sarà la mezzanotte) e una serale, le 17:30 a Melbourne e le 7:30 della mattina nel nostro fuso orario. Il programma è slittato di un giorno, dopo il Covid-test positivo riscontrato al Grand Hyatt Hotel: i tennisti però sono stati considerati contatti secondari e dunque, se il tampone sarà negativo, potranno regolarmente scendere in campo nonostante le disposizioni sanitarie dello Stato di Victoria (14 giorni di quarantena fiduciaria), “salvando” anche gli imminenti Australian Open.

L’Italia ha già esaurito i suoi impegni qualificandosi in semifinale, quindi si riposa: nel nostro girone si gioca Austria Francia – sempre sulla John Cain Arena, ad aprire il programma del giorno – ed è un incrocio da seguire con attenzione anche se chiaramente ininfluente. A proposito: sia Novak Djokovic che Rafa Nadal giocheranno sulla Rod Laver Arena. Toccherà prima al serbo, che con la nazionale campione in carica incrocerà le racchette con la Germania; nella sessione serale sarà la volta del mancino che punta quest’anno a staccare Roger Federer nel numero di Slam vinti, e che con la sua Spagna sfiderà la Grecia. Vedremo quello che succederà, non vediamo l’ora di scoprire l’esito dei match odierni alla Atp Cup 2021.

DIRETTA ATP CUP 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv della Atp Cup 2021 sarà garantita da SuperTennis: la web-tv federale fornirà infatti tutte le immagini da Melbourne Park in esclusiva, gli appassionati potranno seguire l’evento nelle due sessioni (che per l’Italia saranno comunque notte e prima mattina) anche con il servizio di diretta streaming video, che naturalmente viene fornito dalla stessa emittente sul sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche il portale ufficiale atpcup.com, sul quale potrete trovare tutte le informazioni utili su questo torneo che apre la stagione del tennis mondiale.

DIRETTA ATP CUP 2021: RISULTATI E CONTESTO

Nella Atp Cup 2021 di oggi sono due, in particolar modo, le sfide attese: Novak Djokovic se la vedrà con Alexander Zverev che lo ha già battuto in due finali non esattamente secondarie (Roma e Atp Finals) e che punta, lui pure, al grande salto di qualità dopo aver letteralmente sfiorato il primo Slam in carriera – gli Us Open dello scorso autunno. La sera, cioè la prima mattina in Italia, Rafa Nadal se la vedrà con Stefanos Tsitsipas: anche il greco ha già messo un Master in bacheca e ormai fa costantemente parte della Top Ten, ma forse non ha ancora fatto il passo determinante. Vero è anche che rispetto agli altri è più giovane (è un classe ’98) e che ha tutto per emergere; nella Atp Cup 2021 paga purtroppo il fatto di non avere compagni di nazionale all’altezza, se è vero che il secondo singolarista della Grecia è fuori dai primi 450 al mondo. Sulla carta, Austria Francia ci regalerà un grande match tra i due numeri 1 e anche Argentina Giappone promette bene, perché Diego Schwartzman è un altro dei grandi osservati speciali per la stagione di tennis in corso; e avremo in campo anche Kei Nishikori, tradito da tanti infortuni e che non vediamo al suo top da tempo, ma sempre capace di elevare il suo gioco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA