Diretta Atp Finals 2020/ Nadal Thiem, Tsitsipsas Rublev streaming video tv (tennis)

DIRETTA ATP FINALS 2020: SPICCA NADAL THIEM

Martedì 17 novembre scatta un nuovo appuntamento con le Atp Finals 2020: siamo nel gruppo Londra 2020, e alle ore 15:00 avremo la prima partita con Nadal Thiem. Alle ore 21:00 – gli orari sono sempre quelli di casa nostra – si giocherà invece Tsitsipas Rublev: dunque, nel Master di tennis che chiude la stagione Atp il calendario (lo abbiamo visto anche negli anni scorsi) mette a confronto nella seconda giornata del round robin i due giocatori che hanno vinto all’esordio, e i due che naturalmente hanno perso. Sulla carta quindi ci sono più possibilità di avere un ultimo turno con i giochi ancora aperti, ma potrebbe anche succedere che al termine della giornata odierna avremo già un qualificato e un eliminato; lo vedremo, al netto di questo il programma ci presenta delle sfide assolutamente spettacolari almeno sulla carta, e dunque al momento possiamo accomodarci e stare a vedere quello che succederà nella giornata delle Atp Finals 2020, perché alla O2 Arena di Londra le emozioni legate al Master sono appena cominciate.

ATP FINALS 2020 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv delle Atp Finals 2020 è in esclusiva per i soli abbonati alla televisione satellitare. I due canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente ai numeri 201 e 204 del decoder; i clienti Sky potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, tramite l’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre sul sito ufficiale www.nittoatpfinals.com troverete tutte le informazioni utili sul Master di Londra.

DIRETTA ATP FINALS 2020: RISULTATI E CONTESTO

I due match che si giocano martedì per le Atp Finals 2020 sono assolutamente entusiasmanti: Rafa Nadal e Dominic Thiem si sono incrociati per due volte consecutive nella finale del Roland Garros, dove l’austriaco ha dimostrato finalmente di poter arrivare in fondo agli Slam; in più Thiem ha poi vinto gli Us Open facendo il colpo della vita, e diventando il primo giocatore nato nei Novanta a centrare uno Slam. Nadal ha il record per Major vinti, condiviso con Roger Federer, ma sui campi indoor ha sempre fatto fatica ed è anche per questo motivo che oggi il suo avversario potrebbe ottenere la seconda vittoria nel girone avvicinando la semifinale; sull’altro versante troviamo due giovani affermati come Stefanos Tsitsipas, che peraltro è anche il campione in carica, e Andrey Rublev il cui 2020 è stato straordinario. Si sono incrociati a fine settembre nella finale di Amburgo; ha vinto il russo, ma il greco – che ha un anno in meno – sembra pronto per i grandi palcoscenici in maniera costante, anche se è proprio sulla continuità che deve lavorare maggiormente. Dunque, tra poco inizieremo a vedere come andranno le cose alla O2 Arena di Londra, e in che modo cambierà la classifica del girone intitolato a questa edizione di Londra 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA