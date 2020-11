Diretta Atp Finals 2020/ Streaming video e tv, via al Master di tennis!

DIRETTA ATP FINALS 2020: IL DEBUTTO OGGI!

Cominciano oggi le Atp Finals 2020 che ci regaleranno otto giorni di grande tennis da Londra, sede del Master di fine anno che nelle prossime stagioni si trasferirà a Torino, uno dei tanti successi (in questo caso fuori dal campo) del tennis maschile italiano negli ultimi anni. A differenza del 2019 non ci saranno azzurri in gara alle Atp Finals, anche se va detto che Matteo Berrettini è andato vicino a un prestigioso bis, tuttavia parliamo pur sempre del torneo che riunisce i migliori otto tennisti dell’anno e di conseguenza ci aspetta una settimana di lusso, pur con tutte le cautele che il 2020 impone anche al tennis in tempi di pandemia globale. Ecco dunque che la prima giornata già ci riserverà grandi emozioni, perché alle ore 15.00 italiane (le 14.00 di Londra) la diretta Atp Finals 2020 ci proporrà il match Thiem Tsitsipas, mentre alle ore 21.00 italiane sarà la volta di Nadal Rublev. Si parte – scherzi del calendario – con la rivincita della finale 2019, poi in serata ecco in campo Rafa Nadal: un programma niente male per la prima giornata delle Atp Finals 2020.

DIRETTA ATP FINALS 2020 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Finals 2020 sarà una grande esclusiva di Sky, dunque solamente gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire il prestigioso torneo di tennis di fine anno da Londra, davanti al televisore oppure in diretta streaming video tramite sito o app di Sky Go. Per tutti gli altri appassionati, rimandiamo al sito Atp e ai profili social per tutte le informazioni e il live score delle partite del giorno alle Atp Finals 2020.

DIRETTA ATP FINALS 2020: LE PARTITE DI OGGI

La diretta delle Atp Finals 2020 comincerà dunque, come abbiamo già accennato, esattamente come era finito il Master di un anno fa, cioè con una partita tra Stefanos Tsitsipas e Dominic Thiem. Allora fu il greco a fare festa a Londra, prendendosi il prestigioso successo con il punteggio di 6-7 (6), 6-2, 7-6 (4), in rimonta e al termine di una partita caratterizzata da ben due tie-break. Tsitsipas dunque è il detentore, Thiem il finalista uscente e adesso c’è già in palio una bella fetta di qualificazione alla semifinale, perché chi vince pone già una seria ipoteca (passano i primi due di ogni gruppo), mentre chi uscirà sconfitto dal match di oggi pomeriggio sarà già di fatto obbligato a non sbagliare più – anche se con la formula a gironi è capitato di vedere eliminazioni con due vittorie o di contro qualificazioni con un solo successo. In serata ecco poi il debutto di Rafa Nadal, che contro Andrej Rublev comincerà l’ennesimo assalto alle Atp Finals, torneo che il leggendario campione spagnolo non ha mai vinto nella sua carriera: in questo pazzo 2020 cadrà anche la maledizione di Nadal al Master?

