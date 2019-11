Diretta Tsitsipas Thiem/ Streaming video e tv, orario match (finale Atp Finals 2019)

Tsitsipas Thiem, alle ore 19:00 (italiane) di domenica 17 novembre, è la finale delle Atp Finals 2019: alla O2 Arena di Londra i due tennisti si sfidano per diventare campioni del Master, il torneo che tradizionalmente chiude la stagione e che assegna il titolo al migliore degli otto migliori giocatori dell’anno. Per entrambi si tratterebbe di una novità in bacheca: Stefanos Tsitsipas potrebbe centrare questo prestigioso trofeo alla sua prima partecipazione, mentre Dominic Thiem è al quarto viaggio consecutivo nella capitale inglese ma fino a questo momento si era sempre fermato al girone. Dunque, per entrambi vincere sarebbe un colpo: ricordiamo che già nelle ultime due edizioni avevamo avuto se vogliamo dei campioni a sorpresa, ma forse mai come in questo 2019 c’è stato un ricambio generazionale importante. Dunque non ci resta che vedere come andranno le cose nella finale delle Atp Finals 2019, intanto mentre aspettiamo l’inizio della partita possiamo provare a introdurne alcuni dei temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tsitsipas Thiem, finale delle Atp Finals 2019, sarà trasmessa in esclusiva sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovrete andare su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) o Sky Sport Arena (204) con la possibilità di seguire questa partita di tennis anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito ufficiale nittoatpfinals.com vi fornirà inoltre tutte le informazioni utili sui due giocatori e sull’andamento del torneo, e potrete anche appoggiarvi al portale atptour.com.

DIRETTA TSITSIPAS THIEM: RISULTATI E CONTESTO

Tsitsipas Thiem, come abbiamo detto, rappresenta anche una sorta di passaggio di consegne: i due giocatori, rispettivamente nati nel 1998 e nel 1993, sono riusciti ad avere la meglio sui big e si sono guadagnati la finale delle Atp Finals 2019 a pieno merito. Addirittura l’austriaco ha battuto sia Roger Federer che Novak Djokovic nel girone, con una grande rimonta nei confronti del serbo che alla fine è stata la chiave di volta perché si determinasse questo risultato; Tsitsipas, per la seconda volta nella stagione, è riuscito a sconfiggere un Federer arrivato qui in condizioni non esaltanti (si parlerà a lungo della sua partecipazione a Basilea, dove pure ha vinto il decimo titolo che era importante) e totalmente schiantato in semifinale. Adesso c’è la possibilità di vincere il trofeo più prestigioso: per Thiem, che ha comunque in bacheca anche Indian Wells, sarebbe il sesto della stagione e aumenterebbe ancor più la distanza rispetto agli avversari, mentre il greco lo scorso anno si era preso le Atp NextGen che avrebbe dovuto giocare anche quest’anno, senonché ovviamente la qualificazione alle Atp Finals 2019 gli ha imposto di rinunciare all’appuntamento di Milano per essere presente alla O2 Arena di Londra. Tra poco dunque si gioca: sarà interessante stabilire chi sarà il campione del Master di fine anno, vada come vada un nome nuovo nell’albo d’oro di questo importante torneo.



