Diretta Atp Finals 2020/ Thiem Rublev, Nadal Tsitsipas streaming video tv (tennis)

Alle Atp Finals 2020 si conclude, nella giornata di giovedì 19 novembre e con i consueti orari delle ore 15:00 e delle ore 21:00 – italiane – il girone intitolato a Londra 2020: i match cui assisteremo sono Thiem Rublev e Nadal Tsitsipas, e saranno decisivi per stabilire i due semifinalisti che andranno poi a incrociare gli altri due qualificati che emergeranno dalle sfide di domani. Piatto ricco, assolutamente: siamo reduci, per quanto riguarda questo raggruppamento, da una giornata in cui Dominic Thiem ha confermato come il suo livello sia costantemente quello dei big, avendo battuto Rafa Nadal 7-6 7-6. Certo il maiorchino ha quel rapporto complesso con il cemento indoor, ma il modo in cui l’austriaco ha vinto il secondo set ha parlato da solo, e ora il numero Thiem sembra pronto per prendersi quel titolo che l’anno scorso era sfumato in semifinale; Stefanos Tsitsipas dal canto suo resta ancora il campione in carica fino a che non sarà eliminato, e anche questo è un tema portante del giorno. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta delle Atp Finals 2020, intanto possiamo fare un rapido approfondimento sui temi principali di questa giornata di giovedì.

ATP FINALS 2020 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv delle Atp Finals 2020 è in esclusiva per i soli abbonati alla televisione satellitare. I due canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente ai numeri 201 e 204 del decoder; i clienti Sky potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, tramite l’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. Ricordiamo anche l’appuntamento sul portale www.nittoatpfinals.com che è quello ufficiale del torneo, sul quale si possono trovare tutte le informazioni utili.

DIRETTA ATP FINALS 2020: RISULTATI E CONTESTO

Alle Atp Finals 2020 Rafa Nadal fronteggia un’altra situazione scomoda: già lo scorso anno era stato eliminato in semifinale e ora vuole evitare a tutti i costi di fallire un altro appuntamento con un torneo che gli manca in bacheca. Sarà anche vero che da 15 anni lo spagnolo è nella Top Ten del ranking mondiale, ma l’età avanza anche per lui e tra un anno saranno 35, non è ancora detto che Nadal avrà la possibilità di giocare un altro Master di fine stagione e deve provarci adesso, sfruttando magari una stagione che è stata assolutamente diversa da tutte le altre. L’altro osservato speciale, a parte quel Dominic Thiem che forse martedì ha avanzato la sua prepotente candidatura per il titolo e, Novak Djokovic a parte, ha fatto capire di essere il grande favorito, è Stefanos Tsitsipas: il quale l’anno scorso aveva perso contro Nadal, ma in semifinale era avanzato lui e poi era anche riuscito a sollevare il trofeo, un anno dopo aver vinto le NextGen. Il greco, un po’ come Alexander Zverev, è sempre atteso al grande salto di qualità: sembra un giocatore in grado di fare tutto sul campo ma ha anche la tendenza a perdere match incredibili, qui però potrebbe fare il bis come alle Atp Finals non succede dal 2015, anno in cui Djokovic vinse addirittura il quarto titolo consecutivo.

