Diretta Atp Finals 2021/ Djokovic Zverev, Medvedev Ruud streaming video Rai Due

DIRETTA ATP FINALS 2021: ECCO LE SEMIFINALI!

Alle Atp Finals 2021 è tempo di semifinali: sabato 20 novembre il Pala Alpitour di Torino apre le sue porte a Djokovic Zverev e Medvedev Ruud, le due partite che decreteranno i giocatori che andranno a sfidarsi per il titolo il giorno seguente. Possiamo dirlo? Sono le semifinali che ci aspettavamo sulla carta. Forse i ritiri di Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas hanno accelerato il processo, ma certamente nel gruppo rosso Alexander Zverev aveva qualcosa più di Matteo su questi campi – e in generale – e lo stesso discorso lo potremmo fare per Rublev nel gruppo verde.

Chiaramente c’è rammarico per come si è fermato la corsa di Berrettini, e per il fatto che Jannik Sinner non abbia di fatto potuto competere per la semifinale; i regolamenti sulle riserve però parlano chiaro e ci sentiamo di dire che sia giusto così. Dunque, due partite stellari almeno sulla carta: non vediamo l’ora di assistere alla diretta delle Atp Finals 2021, a questo punto diventa davvero complesso stabilire chi arriverà in finale anche se due favoriti d’obbligo ci sono, e si tratta di chi in autunno si è giocato direttamente i due titoli più importanti…

DIRETTA ATP FINALS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Ancora una volta va ricordato che la diretta tv delle Atp Finals 2021 sarà su Rai Due, dunque un appuntamento in chiaro per tutti: le semifinali potranno essere seguite anche in mobilità, grazie a sito o app ufficiali di Rai Play che non comportano costi aggiuntivi. L’alternativa per il Master di tennis è su Sky Sport Uno, in questo caso ovviamente riservata agli abbonati alla televisione satellitare che potranno avvalersi anche della diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ATP FINALS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Delle due semifinali alle Atp Finals 2021 è complicato dire quale sia quella che stuzzica maggiormente il palato degli appassionati. Un match tra il giocatore forse più solido e performante dell’ultimo anno (soprattutto su questi campi) e un esordiente assoluto al Master che ha saputo sovvertire il pronostico nella sfida decisiva e dunque va trattato con i guanti: questa è Medvedev Ruud, ma dall’altra parte abbiamo una rivalità che per ragioni anagrafiche non potrà continuare a lungo, ma che intanto negli ultimi 4-5 anni ha già vissuto capitoli importanti e spettacolari, uno dei quali proprio alle Atp Finals – anche se eravamo a Londra. Naturalmente è Djokovic Zverev, un match che da solo vale il prezzo del biglietto.

Tra le altre cose oggi nelle semifinali del Master di fine stagione troviamo tre giocatori che questo trofeo lo hanno già vinto (Nole addirittura 5 volte) e che dunque sanno come si fa; il quarto invece come detto non era mai stato alle Atp Finals, ed è il primo norvegese nella Top 10 Atp come anche il primo a giocare questo torneo, capace di mettere il suo Paese sulla mappa del grande tennis. Come detto Djokovic e Medvedev sono i due candidati alla finale, e presumibilmente dopo quella battaglia (più o meno) agli Us Open l’hype per questa sfida è diventato enorme; da appassionati, noi ci sentiamo di dire che se a sfidare il numero 2 Atp dovesse essere Zverev non storceremmo certo il naso, anche perché li abbiamo già visti come avversari e sappiamo di cosa si parla, oltre a poter essere una rivalità da consegnare ai prossimi (tanti) anni di tennis…



