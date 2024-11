DIRETTA ATP FINALS 2024: LA DEDICA

Abbiamo accennato al fatto che il girone protagonista oggi nella diretta Atp Finals 2024 è quello dedicato all’ex tennista rumeno Ilie Nastase, per cui ne approfittiamo per ricordare brevemente la carriera di questo campione classe 1946, che ancora oggi resta senza alcun dubbio il più forte di sempre per la Romania. Nastase fu il numero 1 del mondo dal 23 agosto 1973 al 2 giugno 1974 e fu il primo a guidare la classifica secondo il meccanismo introdotto proprio nel 1973 del ranking Atp. Nei tornei del Grande Slam vanta i successi agli Us Open 1972 e al Roland Garros 1973, più un’altra finale a Parigi nel 1971 e due finali a Wimbledon nel 1972 e nel 1976.

Diretta Six Kings Slam 2024/ Rune Alcaraz (finale 0-2): vince Carlos! Sinner Medvedev (2-0) (16 ottobre)

Tuttavia fu proprio il Master di fine anno il torneo nel quale Nastase lasciò il segno più profondo, vincendolo in ben quattro edizioni nel 1971, 1972, 1973 e 1975 più la finale del 1974. Nella sua vita è stato anche senatore in Romania e si è sposato ben cinque volte; cinque è anche il numero dei figli, compresi due adottati. Una carriera e una vita da film, che la diretta Atp Finals 2024 onora con la dedica di uno dei due gironi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Sinner Medvedev (risultato finale 2-0): un altro trionfo, un'altra semifinale! (Atp Shanghai 2024)

ATP FINALS 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Per i tantissimi tifosi e appassionati di tennis, sport in questo momento sulla cresta dell’onda, possiamo ricordare che la diretta Atp Finals 2024 in tv sarà completa per gli abbonati sui canali di Sky Sport, mentre la Rai trasmetterà in chiaro per tutti la partita più significativa di ogni giorno, che oggi sarà evidentemente quella di Sinner. Stesso discorso per la diretta Atp Finals 2024 in streaming video, che sarà completa su Sky Go e Now Tv per gli abbonati e invece per tutti grazie a Rai Play per il match selezionato.

DIRETTA/ Sinner Medvedev risultato finale 3-1: Jannik semifinale contro Draper (video highlights 5 settembre)

ATP FINALS 2024: MEDVEDEV FRITZ APRONO LE DANZE A TORINO

Oggi domenica 10 novembre è il giorno d’apertura per la diretta Atp Finals 2024 a Torino, nella sede della Inalpi Arena, cioè il palazzetto olimpico dei Giochi invernali 2006, che ha consentito al capoluogo piemontese di candidarsi per ospitare un torneo di assoluto prestigio come il Master di fine anno, nel mondo del tennis il quinto per importanza considerati naturalmente i quattro Slam. Ovviamente tutto questo è reso ancora più affascinante dal fatto che viviamo proprio in questi anni l’epoca migliore per il tennis maschile italiano e infatti stasera giocherà anche Jannik Sinner, adesso però sottolineiamo che l’apertura sarà alle ore 14.00 con Medvedev Fritz, primo atto della diretta Atp Finals 2024.

Sarà una partita da seguire con la massima attenzione, fosse anche solo per il fatto che il russo e lo statunitense fanno parte dello stesso girone di Jannik Sinner e dell’australiano Alex De Minaur, che questa sera sarà il primo avversario per l’altoatesino nel gruppo dedicato al rumeno Ilie Nastase. In programma ci sono anche le prime due partite del torneo di doppio, che che saranno Koolhof/Mektić Purcell/ Jordan Thompson a precedere il match Medeved Fritz e successivamente invece Granollers/Zeballos Heliövaara/Patten, che sarà invece collocata fra i due singolari. Questo per avere quindi il quadro completo della domenica nella diretta Atp Finals 2024…

DIRETTA ATP FINALS 2024: IL GIRONE DI JANNIK SINNER

Medvedev Fritz sarà dunque il primo atto della diretta Atp Finals 2024 nel girone di Jannik Sinner. Al Master di fine anno come noto partecipano i migliori otto giocatori in classifica, in questo caso purtroppo dobbiamo ricordare la rinuncia di Novak Djokovic, che di conseguenza non potrà difendere il titolo conquistato l’anno scorso in finale contro Jannik Sinner, per cui è in tabellone anche il numero 9, che è Andrey Rublev. I partecipanti sono stati divisi in quattro mini-fasce da due, con un sorteggio che ha determinato la composizione dei gruppi.

Daniil Medvedev dovrebbe quindi essere il principale rivale di Jannik Sinner nel raggruppamento del numero 1 del mondo, anche se naturalmente a questo livello nessuno va sottovalutato. C’era il rischio che ci fosse Carlos Alcaraz, che invece è finito dalla parte di Alexander Zverev, per cui possiamo parlare di sorteggio benevolo, anche se dalla terza fascia Taylor Fritz è sicuramente molto ostico, considerando anche la superficie che è la stessa degli Us Open, dove ha raggiunto la finale persa proprio contro Sinner. Insomma, il debutto sarà subito intrigante per inaugurare la diretta Atp Finals 2024…