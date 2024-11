DIRETTA ATP FINALS 2024: MEDVEDEV DE MINAUR PER RESTARE IN CORSA!

Con la diretta Atp Finals 2024 ci lanciamo oggi verso la seconda giornata del girone dedicato a Ilie Nastase: martedì 12 novembre torna in campo Jannik Sinner, ma in questo appuntamento ci concentriamo maggiormente sull’altro match avendo il numero 1 Atp uno spazio apposito. Sarà dunque Medvedev De Minaur, la sfida tra i due giocatori che hanno perso all’esordio e che si giocherà alle ore 14:00 di oggi; Sinner Fritz sarà invece alle ore 20:30 e già entro questa sera potremmo avere almeno due verdetti, ovvero un qualificato alla semifinale – anche come primo nel girone, eventualmente – e un eliminato, e ora scopriremo come.

Diretta Atp Finals 2024/ Streaming video tv: Fritz sorprende Medvedev, vittoria netta! (10 novembre)

Intanto possiamo dire che la delusione domenica sia stata rappresentata da Daniil Medvedev: il russo è uno dei tre grandi favoriti per vincere le Atp Finals 2024 ma è caduto malamente contro Taylor Fritz e ora deve recuperare la situazione, diverso il discorso che riguarda Alex De Minaur perché erano poche le speranze di battere il nostro Sinner, e infatti il campo ci ha detto esattamente questo. Ora con la diretta Atp Finals 2024 per la giornata di oggi andiamo a scoprire quale sia il contesto e come i due sconfitti di domenica possano riscattarsi e rimanere in vita alla Inalpi Arena di Torino.

Diretta Six Kings Slam 2024/ Rune Alcaraz (finale 0-2): vince Carlos! Sinner Medvedev (2-0) (16 ottobre)

ATP FINALS 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta Atp Finals 2024 è disponibile sui canali della nostra televisione, ma bisogna fare delle specifiche: infatti il primo match, Medvedev De Minaur, andrà in scena solo sulla televisione satellitare (Sky Sport Tennis, numero 203 del decoder) mentre sarà solo Sinner Fritz che sarà garantito sulla televisione di stato, e sarà dunque in chiaro per tutti. Nel primo caso quindi la possibilità di assistere alle Atp Finals 2024 in diretta streaming video sarà solo per gli abbonati che potranno usufruire dell’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi.

Diretta/ Sinner Medvedev (risultato finale 2-0): un altro trionfo, un'altra semifinale! (Atp Shanghai 2024)

DIRETTA ATP FINALS 2024: COSA SERVE PER LA SEMIFINALE

È fin troppo evidente che la diretta Atp Finals 2024 per quanto riguarda Medvedev De Minaur abbia un concetto chiaro: il giocatore che dovesse perdere sarebbe ad un passo dall’eliminazione, ma non sarebbe davvero tutto perduto. Ora: l’incrocio del calendario fa sì che il verdetto possa essere aritmetico, sarebbe così qualora nell’altro match dovesse vincere il giocatore da affrontare all’ultima giornata. Nello specifico: se Medvedev dovesse perdere oggi, sarebbe eliminato dalle Atp Finals 2024 in caso di vittoria di Sinner contro Fritz, mentre De Minaur si giocherebbe la semifinale contro lo statunitense in una vera e propria sfida diretta.

Al contrario, australiano fuori dai giochi con sconfitta e successo di Fritz in serata, e Medvedev che dovrebbe cercare la qualificazione contro Sinner. In altri casi invece potrebbero contare i set e i game vinti: Sinner potrebbe chiudere 3-0 il suo girone e questo ci dice che oggi Medvedev deve quasi necessariamente vincere per rimanere in corsa, De Minaur sulla carta può avere più occasioni anche con la sconfitta e allora diventa importante vincere almeno un set, certamente sarebbe poi inutile in caso di ko contro Fritz ma questo oggi non lo possiamo sapere, per ora infatti ci godiamo questa bella giornata con la diretta Atp Finals 2024.