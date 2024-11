DIRETTA SINNER MEDVEDEV ATP FINALS 2024: IN PALIO LA SEMIFINALE!

Ci risiamo con la diretta Sinner Medvedev: la sfida infinita torna a farci compagnia alle ore 20:30 di giovedì 14 novembre 2024, valida questa volta per la terza giornata alle Atp Finals 2024. C’è in palio la semifinale: il nostro Jannik Sinner ha confermato lo status di numero 1 Atp con due vittorie nette e più che convincenti contro Alex De Minaur e Taylor Fritz, ma non ha ancora conquistato la qualificazione aritmetica per gli incroci degli altri match nel girone che è intitolato a Ilie Nastase. Nello specifico infatti Daniil Medvedev, dopo aver perso contro Fritz, si è rifatto martedì demolendo De Minaur in due set: per questo motivo è tutto ancora aperto.

Naturalmente Sinner sarà in semifinale alle Atp Finals 2024 qualora dovesse vincere, e si prenderebbe il primo posto nel girone; al contrario, in caso di sconfitta, dovrebbe sperare in una vittoria di De Minaur contro Fritz oppure nel conteggio di set e game. Nel quale attualmente è messo molto bene, anche se la maggiore speranza è la vittoria per evitare qualunque tipo di calcolo: la diretta Sinner Medvedev ci vede partire decisamente fiduciosi, la stagione dell’altoatesino parla da sola così come il modo in cui si è presentato alla Inalpi Arena di Torino per onorare nel migliore dei modi queste Atp Finals 2024.

DIRETTA SINNER MEDVEDEV ATP FINALS 2024: UNA SFIDA INFINITA

La diretta Sinner Medvedev, come già detto, rappresenta una sfida infinita: quella delle Atp Finals 2024 sarà la quindicesima partita tra i due, dato ancora più impressionante se consideriamo i 23 anni di Sinner. Il conto attualmente è in perfetta parità: siamo 7-7, ma non possiamo dimenticare che Medvedev aveva vinto i primi sei incroci e dunque Sinner, a cominciare dalla finale di Pechino dello scorso anno, è 7-1 nei confronti del russo che ha imparato a conoscere e mandare in crisi, avendogli sempre riconosciuto il “merito” di spingerlo a migliorarsi per venirne a capo, come del resto hanno fatto altri avversari dell’attuale numero 1.

Medvedev, dal canto suo, ha iniziato le Atp Finals 2024 con una prestazione sconcertante (in negativo) contro Fritz, dopo la quale si è lasciato andare a commenti particolarmente arrendevoli; gli va dato comunque il credito di aver rialzato la testa – ci avrebbero scommesso in pochi, a quel punto – battendo nettamente De Minaur e rimettendosi in corsa per la semifinale, che potrebbe arrivare anche in caso di sconfitta (il discorso fatto su Sinner vale anche per il russo). Staremo a vedere, certamente ogni volta che si gioca la diretta Sinner Medvedev è un bello spettacolo e noi speriamo che alle Atp Finals 2024 possa arrivare un’altra vittoria per l’azzurro.