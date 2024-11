DIRETTA ATP FINALS 2024: SPICCA ZVEREV ALCARAZ!

La diretta Atp Finals 2024 è arrivata alla conclusione della fase a gironi: venerdì 15 novembre va infatti in scena, alla Inalpi Arena di Torino, la terza giornata del gruppo dedicato a John Newcombe, con una situazione ancora in totale divenire. Si parte alle ore 14:00 con Zverev Alcaraz, diventata ormai una grande classica e che è la sfida tra il numero 2 e il numero 3 del ranking; alle ore 20:30 invece spazio a Ruud Rublev. Come dicevamo, non è ancora chiaro cosa possa succedere: di sicuro Alexander Zverev parte con un grande vantaggio avendo vinto entrambi i match, anche mercoledì prova di grande sostanza contro un Casper Ruud che si è comunque giocato le sue carte.

Diretta/ Sinner Medvedev (risultato 6-3; 6-4): Jannik primo nel girone! (Atp Finals 2024, 14 novembre)

Il tedesco sarebbe primo nel girone con una vittoria, naturalmente; in questo caso Ruud si prenderebbe la semifinale come secondo in caso dovesse battere Andrey Rublev che, sconfitto nelle due partite precedenti, non ha altra speranza che quella di vincere e avere un quoziente set-game migliore dei suoi avversari. Resta inteso che, anche con un suo successo, il russo sarebbe fuori se nel pomeriggio Alcaraz dovesse battere Zverev; dunque nella diretta Atp Finals 2024 avremo sicuramente, nel match serale, uno scenario già definito che sarà la semifinale per il tedesco o l’eliminazione per il russo.

DIRETTA/ Fritz De Minaur (risultato finale 2-1): vittoria americana in rimonta! (Atp Finals 2024)

DIRETTA ATP FINALS 2024: COME VEDERE IL TORNEO IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre la diretta tv delle Atp Finals 2024 è affidata integralmente alla televisione satellitare: il canale di riferimento per tutti gli abbonati rimane Sky Sport Tennis, presente al numero 203 del decoder e che garantirà, oltre ad abbondanti approfondimenti prima e dopo i match, anche il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, potendo attivare l’applicazione Sky Go. Un’alternativa è rappresentata dalla piattaforma Now Tv, ma anche qui per assistere alla diretta Atp Finals 2024 dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

Diretta Atp Finals 2024/ Zverev Ruud streaming video tv: Alcaraz supera Rublev e spera! (13 novembre)

DIRETTA ATP FINALS 2024: LO SCENARIO NEL GIRONE

Abbiamo parlato degli scenari che ci accompagnano nella diretta Atp Finals 2024, ma ovviamente ce ne sono altri: Rublev sarebbe eliminato con una vittoria di Alcaraz su Zverev, ma questo non rappresenterebbe un verdetto definitivo per Ruud che, vincendo la sua partita, salirebbe a due vittorie come lo spagnolo e il tedesco, dunque in questo caso si dovrebbero conteggiare set ed eventualmente game. Un’ipotesi identica qualora Zverev dovesse vincere, salendo dunque 3-0 e qualificandosi in semifinale come primo nel girone, e Rublev battere Ruud: avremmo qui Alcaraz e i due sfidanti della sera ad un successo e due sconfitte, e si andrebbe a calcolare quanto avvenuto nei vari match.

Insomma, la diretta Atp Finals 2024 porta in dote un quadro nel quale anche un singolo game potrebbe fare la differenza; la discriminante sarà innanzitutto scoprire cosa succederà in Zverev Alcaraz che rappresenta anche il big match nel girone, i due erano i favoriti per la semifinale a bocce ferme ma uno potrebbe ritrovarsi eliminato prima del dovuto, in questo momento è più facile che sia lo spagnolo ma anche Sascha rischia, soprattutto se dovesse andare incontro a una sconfitta netta che, contro un avversario del genere, è sempre una possibilità concreta. Staremo dunque a vedere cosa ci dirà nuovamente la Inalpi Arena…