DIRETTA ATP FINALS 2024: A TORINO INIZIA ANCHE IL SECONDO GIRONE

La diretta Atp Finals 2024 ci terrà compagnia naturalmente anche oggi, lunedì 11 novembre, dalla Inalpi Arena di Torino, per il terzo anno consecutivo sede del Master di fine anno del tennis maschile, con Jannik Sinner che ha esordito ieri sera. Oggi naturalmente sarà il giorno del debutto per il secondo girone del singolare, cioè quello intitolato a John Newcombe: appuntamento di lusso già alle ore 14.00 con Alcaraz Ruud, mentre la partita di prima serata (indicativamente alle ore 20.30) sarà Zverev Rublev, con la quale si completerà il primo giro di partite nella diretta Atp Finals 2024.

Partecipano i migliori tennisti nella classifica mondiale, in questo girone è particolarmente atteso l’incrocio fra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, ma staremo a vedere se saranno davvero loro a prendersi le prime due posizioni che garantiranno un posto in semifinale. Attenzione poi anche al torneo di doppio, che oggi ci proporrà Arevalo/Pavic Krawietz/Puetz in apertura di programma e poi anche il tocco azzurro quotidiano, perché potremo seguire anche Bolelli/Vavassori Bopanna/Ebden, in programma alle ore 18.00. Insomma, che sia domenica o lunedì cambia poco a Torino: lo spettacolo è sempre assicurato con la diretta Atp Finals 2024…

ATP FINALS 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Nel secondo giorno di competizione, ricordiamo la copertura per quanto riguarda la diretta Atp Finals 2024 in tv, che sarà completa per gli abbonati sui canali di Sky Sport, mentre la Rai trasmetterà in chiaro la partita più significativa di ogni giorno, che sarà quindi coperta anche da sito e app di Rai Play per quanto riguarda la diretta Atp Finals 2024 in streaming video, che sarà invece completa su Sky Go e Now Tv per gli abbonati.

DIRETTA ATP FINALS 2024: ALCARAZ E ZVEREV SOTTO I RIFLETTORI

Oggi la diretta Atp Finals 2024 ci consentirà quindi di rendere merito a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che completano il poker di presenze italiane in tutte le categorie delle Finals di fine anno, cioè singolare e doppio sia tra gli uomini sia settimana scorsa al femminile, ma chiaramente il torneo più seguito è il singolare e oggi, come già accennato, sarà il giorno del debutto per Carlos Alcaraz e Alexander Zverev che, opposti rispettivamente a Casper Ruud e Andrey Rublev, sono chiamati a rispettare il favore del pronostico.

Con il sorpasso del tedesco ai danni dello spagnolo come numero 2 del mondo, con annesse polemiche pensando ai due Slam vinti da Alcaraz in una stagione che però lo ha visto davvero poco costante, a differenza di Zverev che raccogliendo punti ovunque è riuscito ad operare il sorpasso, la curiosità era proprio scoprire in quale girone sarebbe finito il tennista iberico. Alla fine la sorte lo ha indirizzato proprio dalla parte di Zverev e staremo a vedere cosa succederà: la prima giornata di ogni girone determina anche gli accoppiamenti successivi nella diretta Atp Finals 2024, quindi siamo particolarmente curiosi di scoprire che cosa accadrà oggi.