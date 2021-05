Diretta Atp Madrid 2021/ Berrettini Delbonis streaming video tv, orario (tennis)

DIRETTA BERRETTINI-DELBONIS, ATP MADRID 2021

La diretta tv del torneo Atp Madrid 2021 vivrà oggi dei match validi per gli ottavi di finale: alle ore 11:00 di giovedì 6 maggio avremo in campo anche il nostro Matteo Berrettini (unico italiano rimasto in corsa) che, dopo aver vinto il derby contro Fognini (in maniera anche netta) cerca conferme sulla terra rossa, che in carriera gli ha già regalato parecchie soddisfazioni, e oggi se la dovrà vedere con Federico Delbonis, che ha ottenuto il successo contro Albert Ramos-Vinolas e che certamente rappresenta un osso duro su questa superficie, anche se è certamente lontano dai giorni migliori e dunque non parte favorito contro l’azzurro.

Sarà anche il giorno in cui vedremo una bella sfida tra Dominic Thiem e Alex De Minaur, con l’austriaco a caccia di rilancio dopo aver saltato gli ultimi impegni per qualche acciacco fisico; avremo poi un match molto intrigante tra Alexander Zverev, uno dei candidati a vincere il titolo o comunque arrivare in fondo, e quel Daniel Evans che sulla terra ha sorpreso Novak Djokovic qualche settimana fa, e poi la presenza dei due russi Daniil Medvedev e Aslan Karatsev, quest’ultimo un po’ il giocatore del momento, che certamente animeranno la giornata nella diretta del torneo Atp Madrid 2021.

DIRETTA ATP MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE BERRETTINI DELBONIS

Possiamo ricordare che la diretta tv del torneo Atp Madrid 2021 sarà su Sky Sport Arena, il canale che trovate al numero 204 della televisione satellitare e che dunque rappresenta un appuntamento in esclusiva per gli abbonati; in questo senso è disponibile anche il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, con l’attivazione dell’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per quanto riguarda il tabellone Wta, questi match sono invece trasmessi sulla web-tv SuperTennis, aperta a tutti sia al numero 64 del digitale terrestre che in mobilità, visitando il portale www.supertennis.tv. Il sito ufficiale del torneo è invece all’indirizzo www.madrid-open.com, e vi troverete tutte le informazioni utili del caso.

DIRETTA ATP MADRID 2021: RISULTATI E CONTESTO

Oggi nel torneo di Madrid 2021, detto che anche Rafal Nadal tornerà in campo incrociando la racchetta con Alexei Popyrin (che ha eliminato Jannik Sinner), è giusto dedicare uno spazio anche alle semifinali femminili: rispettivamente alle 13:00 e alle 20:30 avremo i due match che ci diranno quale sarà la finale per il titolo Wta, che è sempre di categoria 1000. Paula Badosa ha eliminato anche Belinda Bencic, e continua la sua straordinaria corsa: nessuna spagnola era mai arrivata in semifinale sulla terra della capitale, ci è riuscita lei che oggi è la numero 3 del Paese (alle spalle di Garbine Muguruza e Sara Sorribes Tormo) ma pronta a diventare la seconda. Tra lei e la prima finale da pro c’è però la prima giocatrice al mondo: Ashleigh Barty ha resistito all’esperienza di Petra Kvitova e l’ha battuta in tre set, spetterà a lei frenare l’entusiasmante corsa della padrona di casa e continuare a volare verso quello che sarebbe il quarto titolo di un devastante inizio di 2021, sulla classe ’96 si potrebbe dire tantissimo visto che qualche anno fa si era addirittura ritirata per giocare a cricket ma poi è tornata e, da straordinaria doppista, è diventata anche una singolarista capace di mettere in fila tutte le colleghe, e di una fantastica costanza come si nota dai risultati.



