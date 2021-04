Diretta Berrettini Karatsev/ Serbia Open 2021, streaming video tv, orario finale

DIRETTA BERRETTINI KARATSEV: OGGI LA FINALE SERBIA OPEN 2021!

La diretta Berrettini Karatsev è incontro di tennis maschile in programma oggi domenica 25 aprile 2021, valido come finale del torneo ATP Serbia Open 2021, che pure avrà inizio solo alle ore 17.00. Sono riflettori puntati oggi pomeriggio dunque con Centre Court di Belgrado per la finalissima del torneo singolare di categoria 250 sulla terra battuta e dunque anche sul nostro beniamino azzurro, numero 10 del ranking ATP, che oggi spera di fare suo un meritato successo. Per il tennista romano dopo tutto si tratta della prima finale nel circuito maggiore dal giugno del 2019, quando Matteo Berrrettini sfidò e vinse a Stoccarda in finale contro Felix Auger-Aliassime: e ora dopo i problemi legati alla pandemia e anche l’infortunio agli addominale (che lo ha lasciato in panchina per quasi due mesi) è tempo di tornare a brillare. Contro Berrettini un avversario ostico come Aslan Karatsev, davvero in grandissima condizione dopo aver superato anche il numero 1 al mondo Novak Djokovic in semifinale solo nella giornata di ieri. Ci attendiamo dunque una diretta Berrettini Kaeatsev e una finale per i Serbian Open 2021 davvero scintillante.

DIRETTA BERRETTINI KARATSEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Berrettini Karatsev sarà trasmessa su SuperTennis, salvo variazioni di palinsesto dovute alle sovrapposizioni con altri tornei: è infatti la web-tv federale a trasmettere il torneo Serbia Open (Atp Belgrado) 2021 in chiaro per tutti, dunque anche per questo match bisognerà selezionare il canale 64 del digitale terrestre gratuito, oppure servirsi della diretta streaming video fornita dalla stessa emittente, visitando il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA BERRETTINI KARATSEV: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare il via alla diretta tra Berrettini e Karatsev, attesa finale dell’ATP Serbia Open 2021, ci pare doveroso ora andare a ricordare come i due contendenti, e in primis l’azzurro, sono arrivati oggi pomeriggio a lottarsi il trofeo del torneo 250. Partiamo allora proprio dal tennista romano, che dopo l’esclusione ai sedicesimi (per mano di Davidovich Fokina) a Montecarlo, è subito tornato in campo sulla terra battuta di Belgrado. Qui l’azzurro è stato subito protagonista di un bellissimo derby all’italiana contro Cecchinato, superato con il netto risultato di 6-4, 6-3 agli ottavi di finale. Proseguendo nel tabellone Berrettini ha poi avuto la meglio su uno scatenato Krajnovic, battuto per 6-4, 6-2, mentre solo ieri il nostro beniamino ha staccato il pass della finale superando in tre set il giapponese Taro Daniel (con un solo passo falso commesso, nel secondo parziale).

Percorso netto anche per il rivale Aslan Karatsev, che pure ad aprile era impegnato nel torneo del Principato. Il russo, dopo aver battuto Musetti è stato poi eliminato ai sedicesimi da Tsitsipas. Approdato allora al Serbia Open, il numero 28 al mondo ha prima regolato Bedene per 6-3, 4-6, 7-6, mentre ai quarti ha avuto la meglio sul nostro Mager, battuto con un chiaro 6-3, 6-4. È stata poi semifinale spettacolo per Karatsev, occorsa contro il numero 1 al mondo Novak Djokovic: qui il russo è riuscito ad avere la meglio su Nole solo dopo tre ore e mezzo di battaglia e col risultato di 7-5, 4-6, 6-4. E ora il tennista di Vladikavkaz è pronto a fare sua anche questa finale: vedremo però che cosa Berrettini saprà regalarci.



