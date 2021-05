Diretta Atp Madrid 2021/ Berrettini Garin streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA BERRETTINI GARIN, ATP MADRID 2021: MATTEO NEI QUARTI

Venerdì 7 maggio, al torneo Atp Madrid 2021, i match del singolare maschile iniziano alle ore 13:00 e ovviamente c’è anche Berrettini Garin. Siamo arrivati ai quarti di finale, dunque vivremo quattro match in due diverse sessioni: la seconda, quella serale, scatterà non prima delle ore 19:00. Giornata di riposo invece per le donne, il cui torneo è iniziato tre giorni prima e si concluderà domani con la finale; dunque per questo Masters 1000 vedremo quali saranno i giocatori che andranno in semifinale. Matteo Berrettini dunque sfida Cristian Garin, nella diretta del torneo Atp Madrid 2021: il giovane cileno sulla terra rossa rappresenta una minaccia, due anni fa aveva battuto il romano nella finale di Monaco di Baviera (torneo 250) ma va anche detto che il nostro tennista solo poche ore prima aveva giocato la semifinale (causa pioggia il giorno precedente).

Resta che Garin è un osso duro, destinato a fare benissimo anche nel prossimo futuro: intanto qui ha eliminato un certo Daniil Medvedev, che ha pagato la superficie poco congeniale alle sue caratteristiche e l’inattività per Coronavirus. Oggi al Madrid 2021 c’è anche Rafa Nadal, sempre il favorito numero 1 quando si tratta di terra rossa ma che se la deve vedere con Alexander Zverev, uno che sui campi rossi ha già dimostrato di poter vincere (e lo ha fatto anche nella capitale di Spagna, tanto per intenderci); c’è anche un intrigante match tra Dominic Thiem e John Isner, che non avrebbe storia vista la superficie ma potrebbe regalare sorprese, visto che il gigante statunitense con 29 ace ha cancellato le 0 palle break ottenute e, con due tie break e al terzo set, ha eliminato Andrey Rublev.

DIRETTA ATP MADRID 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE BERRETTINI GARIN

La diretta tv del Atp Madrid 2021 – e di Berrettini Garin – è come sempre trasmessa sulla televisione satellitare: appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati che dovranno selezionare il canale Sky Sport Arena (204) oppure rivolgersi al servizio di diretta streaming video, che è garantito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. È poi consultabile liberamente il sito ufficiale www.madrid-open.com: vi troverete il calendario del torneo, le notizie più rilevanti e qualche statistica riguardante i giocatori impegnati nel Masters 1000 di tennis.

DIRETTA ATP MADRID 2021: RISULTATI E CONTESTO

Al torneo Atp Madrid 2021, nei match di oggi spiccano sicuramente due nomi. Quello di Rafa Nadal, in particolar modo perché stiamo parlando di un torneo sulla terra che, anche se non ha dominato come altri, lo vede sempre tremendamente favorito. A oggi, Nadal ha lasciato per strada un totale di 9 giochi: vero che ha sfidato due ragazzini (Alcaraz e Popyrin) ma il suo livello su questa superficie è impressionante e la sensazione è che sia lui a decidere come andrà il suo match (un eufemismo, per dire che un Rafa al 100% sul rosso è imbattibile). Avremo poi Dominic Thiem, che ha ottimi numeri su questi campi come dicevamo nei giorni scorsi: uscito nettamente vincitore dal bel match contro De Minaur, l’austriaco ha preso questo Atp Madrid 2021 come una sorta di allenamento o riabilitazione dopo lo stop per infortunio, chiaramente il bersaglio grosso è il Roland Garros e dunque in queste condizioni non sarebbe sorprendente se dovesse mollare il colpo prima di arrivare in finale o anche solo in semifinale. Il quarto più intrigante, perchè sfugge alle logiche e ai pronostici, si gioca tra Casper Ruud e Alexander Bublik: due giovani in rapida ascesa, molto aggressivi entrambi, che possono regalare spettacolo e un risultato a sorpresa…



