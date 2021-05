Diretta Atp Madrid 2021/ Finale Barty Sabalenka streaming video tv, orario (tennis)

DIRETTA FINALE BARTY SABALENKA DELL’ATP MADRID 2021!

Oggi sabato 8 maggio è davvero una grande giornata da vivere in diretta con il torneo Atp Madrid 2021, perché in programma sulla terra rossa della Caja Magica della capitale spagnola ci saranno la finale femminile Barty Sabalenka – che da programma del torneo avrà luogo non prima delle ore 18.30 – e le due semifinali maschili, la prima alle ore 16.00 e la seconda dopo la finale femminile. In effetti quest’anno il torneo Atp Wta Madrid 2021 sta vivendo un’edizione particolare per quanto riguarda il tabellone del singolare femminile, che è stato infatti allungato a una settimana e mezza ed è iniziato in netto anticipo rispetto alla controparte maschile, così le semifinali hanno avuto luogo giovedì e oggi, dopo una giornata di riposo mentre gli uomini giocavano i quarti di finale, sarà tempo di scendere in campo per l’australiana Ashleigh Barty e la bielorussa Aryna Sabalenka,

Le due finaliste naturalmente si contenderanno il trofeo del singolare femminile del torneo Wta Madrid 2021, che per quanto riguarda le donne è un WTA Tour 1000, la categoria di tornei appena inferiori agli Slam, equivalente dei Masters 1000 maschili – che è d’altronde il valore anche del torneo Atp Madrid 2021 per gli uomini. Si cerca l’erede dell’olandese Kiki Bertens, vincitrice nel 2019, mentre l’anno scorso Madrid non ospitò il torneo a causa del Covid.

DIRETTA ATP MADRID 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Possiamo ricordare che la diretta tv del torneo Atp Madrid 2021 sarà su Sky Sport Arena, il canale che trovate al numero 204 della televisione satellitare e che dunque rappresenta un appuntamento in esclusiva per gli abbonati; in questo senso è disponibile anche il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, con l’attivazione dell’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per quanto riguarda il tabellone Wta, il torneo femminile è invece trasmesso sulla web-tv SuperTennis, aperta a tutti sia al numero 64 del digitale terrestre che in mobilità, visitando il portale www.supertennis.tv. Il sito ufficiale del torneo è invece all’indirizzo www.madrid-open.com, e vi troverete tutte le informazioni utili del caso.

DIRETTA ATP MADRID 2021: LA FINALE BARTY SABALENKA

Sarà dunque una giornata ricchissima nella diretta del torneo Atp Madrid 2021 e noi continuiamo a parlare della finale Barty Sabalenka del torneo femminile Wta Madrid 2021 ricordiando il cammino delle due tenniste per raggiungere questa finale. Per l’australiana Ashleigh Barty netta vittoria al primo turno contro l’americana Shelby Rogers, mentre le sono serviti tre set per battere la slovena Tamara Zidansek al secondo turno; vittoria in due set anche se piuttosto combattuti al terzo turno contro la polacca Iga Swiatek, mentre la grande sfida nei quarti di finale contro la ceca Petra Kvitova si è risolta in favore di Barty al terzo set. Infine, ecco la semifinale contro la sorpresa spagnola Paula Badosa, che la testa di serie numero 1 ha vinto in modo netto in due set. Dall’altra parte del tabellone, la bielorussa Aryna Sabalenka ha avuto un cammino davvero trionfale: vittorie sempre in due set e con parziali netti al primo turno contro la russa Vera Zvonareva, al secondo contro l’altra russa Daria Kasatkina, al terzo sulla statunitense Jessica Pegula, ai quarti contro la belga Elise Mertens (che si è ritirata quando però Sabalenka già conduceva 6-1, 4-0) e pure in semifinale contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova, sconfitta per 6-2, 6-3. Il cammino direbbe Sabalenka, ma saprà superare anche il durissimo ostacolo Barty in finale?



