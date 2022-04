Diretta Atp Montecarlo 2022/ Streaming video tv: si gioca nel Principato (11 aprile)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022: PRIMO EVENTO SULLA TERRA ROSSA!

Oggi, lunedì 12 aprile, entra nel vivo la diretta del torneo Atp Montecarlo 2022, il primo grande evento della ricchissima primavera sulla terra rossa europea, già cominciata con alcuni tornei di seconda fascia ma che da Montecarlo decolla definitivamente. Si tratta infatti di un torneo Atp Masters 1000, che come ben sappiamo sono i più importanti dell’anno sotto solamente ai quattro Slam, stesso livello dei tornei che nel mese di maggio avranno luogo a Madrid e Roma prima del culmine di questa parte dell’anno tennistico che sarà naturalmente con il Roland Garros.

La diretta Atp Montecarlo 2022 oggi ci offre naturalmente le partite del primo turno del singolare maschile (ricordiamo che a Montecarlo non c’è un corrispondente torneo femminile) e l’inizio delle sfide è fissato per le ore 11.00 di stamattina. L’attesa è grande anche in ottica azzurra: nell’albo d’oro del torneo Atp Montecarlo c’è Fabio Fognini, che aveva vinto tre anni fa nel Principato, inoltre la terra rossa è la superficie che tradizionalmente ci piace di più – anche se negli ultimi anni non sono naturalmente mancati bellissimi risultati anche fuori dai tornei per noi più “classici”.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2022 sarà su Sky Sport: è ancora l’emittente satellitare ad avere l’esclusiva per tutti i tornei Masters 1000 della stagione, e dunque solo gli abbonati potranno assistere ai vari match sulla terra rossa monegasca. Ricordiamo che, per i clienti, sarà disponibile anche l’alternativa della diretta streaming video: in questo caso basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e installarvi, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go utilizzando i dati del proprio abbonamento.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021: RISULTATI E CONTESTO

La diretta del torneo Atp Montecarlo 2022 entrerà gradualmente nel vivo con il passare dei giorni, dal momento che le migliori teste di serie di questo Masters 1000 al primo turno usufruiscono di un bye – avrebbe avuto questo privilegio anche Matteo Berrettini, che però purtroppo è uno dei grandi assenti al pari di Daniil Medvedev e soprattutto Rafael Nadal, che naturalmente sulla terra rossa sarebbe stato come sempre il nome di riferimento. In compenso rientra Novak Djokovic, che torna in campo proprio qui a Montecarlo dopo le ben note vicende dei mesi scorsi, ma è naturalmente fra coloro che usufruiscono dell’esenzione dal primo turno, come il detentore Stefanos Tsitsipas.

Questo però non significa che oggi sarà un lunedì interlocutorio, grazie proprio ai tennisti italiani, che aspettiamo in campo numerosi nelle prossime ore nel Principato. Già impegnati nel primo turno sulla terra rossa del torneo Atp Montecarlo 2022 saranno infatti Jannik Sinner, che è il numero 9 e deve giocare contro il croato Borna Coric essendo il migliore fra chi non godrà del bye; abbiamo poi naturalmente Fabio Fognini, che vuole rinverdire i suoi fasti a Montecarlo contro il francese Arthur Rinderknech; nello stesso settore di tabellone di Fognini ci saranno anche Lorenzo Sonego (al primo turno contro il bielorusso Ilya Ivashka) e Lorenzo Musetti, che debutta contro il francese Benoît Paire. Speriamo di vedere dei derby nei prossimi giorni…











