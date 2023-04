DIRETTA ATP MONTECARLO 2023/ Sinner Schwartzman video streaming tv: l’avversario

DIRETTA ATP MONTECARLO 2023: SINNER SFIDA SCHWARTZMAN

Al torneo Atp Montecarlo 2023 come abbiamo già visto sarà in campo anche Diego Schwartzman, che anzi giocherà il suo secondo turno contro Jannik Sinner. L’argentino ha 30 anni, ed è nella fase calante della carriera; meglio, potremmo dire che forse Schwartzman non è mai stato un giocatore straordinario che però ha vissuto un momento incredibile tre anni fa. Iniziato nel finale del 2019, quando ha raggiunto i quarti degli Us Open; da lì Schwartzman ha cambiato passo, agli Australian Open è arrivato per la prima volta agli ottavi e poi è stato molto bravo a sfruttare le condizioni particolari create dalla pandemia.

La stagione sulla terra che si è giocata in autunno lo ha visto grande protagonista: agli Internazionali d’Italia è arrivato addirittura in finale, al Roland Garros ha eliminato Dominic Thiem in cinque set prendendosi una semifinale poi persa contro Rafa Nadal. Grazie a questi risultati Schwartzman è entrato nella Top Ten del ranking Atp, riuscendo anche a giocare le Finals di Londra; qui ha sempre perso (contro Novak Djokovic, Danill Medvedev e Alexander Zverev) ma quel grande periodo rimane, oggi purtroppo l’argentino è calato sensibilmente e non è più riuscito a ripetere quei risultati. Vedremo cosa sarà in grado di fare contro Sinner al torneo Atp Montecarlo 2023… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2023 è prevista sui canali della televisione satellitare: nello specifico l’appuntamento è su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) che da poco tempo è diventato tematico, ma anche su Sky Sport Uno (201) con la divisione di cui tenere conto soprattutto nei primi giorni, quando ovviamente sarà necessario giocare in contemporanea. Come di consueto gli abbonati potranno assistere ai match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ATP MONTECARLO 2023: IN CAMPO SINNER E BERRETTINI!

Il torneo Atp Montecarlo 2023 riparte mercoledì 12 aprile: come sempre saremo in campo dalle ore 11:00, e in questo Masters 1000 sulla terra rossa avremo i match del secondo turno. Giornata importante, perché avremo anche due italiani impegnati nella corsa agli ottavi: Sinner Schwartzman e Berrettini Cerundolo rappresentano infatti un doppio incrocio con tennisti argentini, sfide diverse ma comunque toste. Jannik Sinner ha saltato il primo turno in quanto testa di serie numero 7, e ora affronta un veterano come Diego Schwartzman che sulla terra rossa è sempre una minaccia, ma dopo un ottimo 2020 è sensibilmente calato.

Matteo Berrettini invece ha come avversario quel Francisco Cerundolo che può rappresentare la nuova grande promessa del tennis argentino, ha raggiunto i quarti al Miami Open e quest’anno per la prima volta ha vinto un match nel tabellone principale di uno Slam (naturalmente gli Australian Open) arrivando anche al terzo turno. Vedremo cosa succederà; di Sinner intanto possiamo dire che in caso di vittoria il terzo turno nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2023 potrebbe incrociarlo nuovamente con Daniil Medvedev, per prendersi finalmente la prima vittoria in carriera contro il russo e vendicare la finale di Key Biscaine. Sarà il campo a darci i risultati delle partite…

DIRETTA ATP MONTECARLO 2023: RISULTATI E CONTESTO

Nel torneo Atp Montecarlo 2023 per le partite di oggi ci sono altri match davvero interessanti. Bella occasione per il veterano Stan Wawrinka, che nel Principato ha vinto un titolo Masters 1000 e che oggi affronta Taylor Fritz, uno dei migliori giocatori del circuito Atp ma che sulla terra rossa perde parecchio del suo potenziale, in termini generali come tutti i rappresentanti degli Stati Uniti che sono cresciuti su superfici dure. Potrebbe essere invece scintillante l’incrocio tra Dominic Thiem e Holger Rune, uno fantastico sulla terra rossa ma martoriato dagli infortuni proprio quando stava arrivando al top, l’altro che sta seguendo le orme, ha già un Masters 1000 in bacheca e punta il vero salto di qualità.

Tra le partite cui assisteremo abbiamo anche quella tra Botic Van De Zandschulp, che può essere giocatore molto fastidioso anche se sulla terra forse non si esprime al meglio, e Casper Ruud che ha giocato una finale al Roland Garros ma deve fare i conti con un momento nel quale è in leggero appannamento, e deve ritrovare la forma migliore per far vedere di poter davvero essere un tennista top nella sua generazione. Detto che Alex De Minaur incrocerà la racchetta con Jan-Lennard Struff, non ci resta ora che scoprire cosa succederà in una intensa giornata che per la diretta del torneo Atp Montecarlo 2023 sta per cominciare…











