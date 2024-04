Diretta Atp Montecarlo 2024/ Berrettini Kecmanovic, Musetti Fils streaming video tv (oggi 9 aprile)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2024: ESORDIO PER BERRETTINI!

Il torneo Atp Montecarlo 2024 è arrivato al secondo turno: si tratta di un Masters 1000 che ci fa compagnia anche martedì 9 aprile 2024, ma bisogna ricordare che, a differenza di Indian Wells e Miami, qui secondo turno significa già sedicesimi di finale e in ogni caso oggi, sempre a partire dalle ore 11:00, si completa anche il primo turno. Nella parte bassa del tabellone ecco allora Berrettini Kecmanovic: sfida da non perdere, il romano torna in campo a soli due giorni dal titolo vinto a Marrakech che ha rappresentato il primo trofeo in bacheca da due anni a questa parte, c’è anche stato un bel salto avanti nel ranking Atp e ora per Matteo Berrettini inizia il momento della conferma.

Per lui significa soprattutto provare a rimanere sano e trovare la giusta costanza in campo: è impossibile dimenticare il calvario che Matteo ha dovuto vivere negli ultimi anni, proprio quando sembrava che quella finale giocata a Wimbledon potesse consegnarci un giocatore capace di vincere gli Slam o comunque arrivare in fondo quasi sempre. La storia ha detto altro ma Berrettini Kecmanovic, per la diretta del torneo Atp Montecarlo 2024, sarà importante per verificare il romano nel breve periodo; oggi però attenzione anche a Musetti Fils, perché il secondo turno inizia dalla parte alta del tabellone.

ATP MONTECARLO 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE BERRETTINI KECMANOVIC

Bisogna ricordare che la televisione satellitare ha l’esclusiva per il torneo Atp Montecarlo 2024: dunque la diretta tv dei match di martedì 9 aprile sarà riservata agli abbonati. Il canale di riferimento è Sky Sport Tennis che trovate al numero 205 del decoder, ma in questi primi giorni (almeno) ci sarà l’affiancamento da parte di Sky Sport Uno, numero 201; per tutti i clienti dell’emittente poi ci sarà la possibilità di seguire le partite, tra cui anche Berrettini Kecmanovic e Musetti Fils, con il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e che sarà attivabile con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2024: RISULTATI E CONTESTO

Per quanto riguarda Berrettini Kecmanovic, nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2024, è interessante guardare oltre e dire che in caso di vittoria il romano dovrà sfidare Grigor Dimitrov: il bulgaro quasi a sorpresa è tornato nella Top Ten del ranking Atp grazie alla grande corsa al Miami Open, culminata nella finale poi persa contro Jannik Sinner, e ora per lui ci sarà un altro italiano ma in un contesto che potrebbe essere del tutto diverso, visto che sulla terra Berrettini perde qualcosa e comunque va ancora testato sul piano fisico, mentre il talento del bulgaro ai tempi si era rivelato proprio sul rosso con una splendida vittoria su Novak Djokovic a Madrid.

Rischia anche Musetti, che pure su questa superficie fa le cose migliori: il carrarese non ha iniziato al meglio la stagione e il suo avversario nel torneo Atp Montecarlo 2024 sarà Arthur Fils, numero 36 Atp, che l’anno scorso ha giocato le prime due finali Atp e proprio sulla terra, a Lione, ha vinto il primo e finora unico titolo battendo Francisco Cerundolo in finale. Vero che Musetti al primo turno nel Principato ha eliminato Taylor Fritz mettendo a segno un grande colpo, vero è anche che lo statunitense su questi campi è un giocatore diverso rispetto al cemento. Tuttavia, Lorenzo ha tutto per volare agli ottavi del torneo Atp Montecarlo 2024 e vedremo oggi come se la caverà.











