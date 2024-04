Diretta Musetti Djokovic/ Atp Montecarlo 2024 treaming video tv: ricordando l’anno scorso (11 aprile 2024)

DIRETTA MUSETTI DJOKOVIC ATP MONTECARLO 2024: LORENZO PER RIPETERSI!

Grande appuntamento con la diretta di Musetti Djokovic, terzo turno del torneo Atp Montecarlo 2024: il match è in programma giovedì 11 aprile e siamo già agli ottavi di finale, perché questo Masters 1000 – come gli altri che non siano i due che formano il Sunshine Double, ovvero Indian Wells e Miami – ha un turno in meno rispetto agli Slam. Novak Djokovic tra l’altro ha giocato un solo match godendo del bye, poi si è liberato agevolmente di Roman Safiullin; missione tosta per il nostro Lorenzo Musetti, ma attenzione perché un anno fa il carrarese aveva sorpreso il serbo proprio sulla terra del Principato, eliminandolo al terzo turno.

Se la storia è destinata a ripetersi, la diretta di Musetti Djokovic potrebbe portare un’altra grande soddisfazione all’azzurro, che intanto nel torneo Atp Montecarlo 2024 ha già fatto fuori Taylor Fritz e poi ha avuto pochi problemi contro Arthur Fils; sempre a caccia del salto di qualità definitivo, sa bene che si deve passare anche attraverso vittorie contro giocatori di spessore, in questo caso battere nuovamente il numero 1 al mondo non sarebbe affatto male al netto di come poi finirebbe il torneo. Aspettiamo allora la diretta di Musetti Djokovic nel torneo Atp Montecarlo 2024, presentando qualche altro tema principale che è legato all’atteso match.

MUSETTI DJOKOVIC STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO ATP MONTECARLO 2024

La diretta tv di Musetti Djokovic sarà affidata alla televisione satellitare: ormai sappiamo bene come il torneo Atp Montecarlo 2024 sia garantito in esclusiva da Sky Sport, con i due canali di riferimento che sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (li trovate rispettivamente ai numeri 201 e 205 del vostro decoder), in ogni caso l’evento sarà riservato agli abbonati. In assenza di un televisore potrete seguire la diretta di Musetti Djokovic anche grazie al servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: i clienti dell’emittente potranno attivare l’applicazione Sky Go utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MUSETTI DJOKOVIC: SFIDA TOSTA, NON IMPOSSIBILE

Abbiamo presentato la diretta di Musetti Djokovic come una sfida certamente ostica, ma non impossibile: non è solo il precedente dello scorso a farci dire così (dodici mesi nel tennis sono un’eternità) quanto il fatto che Djokovic sia ora chiamato a fornire qualche risposta dopo un inizio di stagione non esattamente scintillante. Il serbo infatti, per la prima volta in carriera, ha perso in semifinale agli Australian Open venendo battuto dal nostro Jannik Sinner, poi a Indian Wells ha fatto anche peggio venendo eliminato clamorosamente da Luca Nardi e al Miami Open ha scelto di non partecipare per ricaricare le batterie.

Quel “così non va” pronunciato dopo la sconfitta contro il pesarese ha dato da pensare: Djokovic ormai viaggia verso i 37 anni, resta un campionissimo il cui livello è straordinario per l’età ma anche lui comincia ad accusare un calo strutturale. Musetti dunque ne può approfittare: nei primi due turni dell’Atp Montecarlo 2024 il carrarese ha tenuto un livello di tennis molto alto, la vittoria su Fritz al netto della superficie indigesta allo statunitense è una piccola gemma ma, ricordiamo, Musetti è numero 24 del ranking Atp e dunque in qualche modo ci si aspetta che arrivino successi di questo tenore. Come detto adesso ci vuole il salto: fare strada nel Masters 1000 del Principato può essere un primo, utilissimo passo.











