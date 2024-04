Diretta Atp Montecarlo 2024/ Sonego Humbert streaming video tv: si entra negli ottavi! (oggi 11 aprile)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2024: SONEGO SFIDA HUMBERT!

Nuovo giorno dedicato al torneo Atp Montecarlo 2024: siamo agli ottavi di finale, finalmente si entra nel vivo di questo Masters 1000 che prenderà il via alle ore 11:00 di oggi, giovedì 11 aprile. Avremo ben tre italiani in campo, quelli rimasti in corsa: per Jannik Sinner c’è Jan-Lennard Struff mentre Lorenzo Musetti cerca la replica del grande colpo di Montecarlo su Novak Djokovic, qui però ci concentriamo in particolar modo su Sonego Humbert. Il piemontese, lo ricordiamo, aveva perso nelle qualificazioni ma è stato ripescato come lucky loser; al momento ha colto alla grande l’opportunità battendo in due set Félix Auger-Aliassime, oggi però l’asticella si dovrebbe alzare.

Ugo Humbert è il numero 15 del ranking Atp, ha già vinto due titoli 500 in carriera (Halle e Dubai) e due all’inizio di questa stagione, soprattutto è 6-0 nelle finali “maggiori” visto che a questi livelli i Challenger e Futures (dove comunque è 13-3) non si contano nelle statistiche ufficiali. Un match dunque ostico per Sonego: la superficie sulla carta sorride a entrambi anche se curiosamente Humbert è a quota zero trofei sulla terra, vedremo anche chi sarà riuscito a recuperare meglio dal suo impegno visto che entrambi hanno giocato ieri, e noi ci prepariamo ad altri temi interessanti nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2024 che tra poco ci farà compagnia.

ATP MONTECARLO 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE I MATCH DI OGGI 11 APRILE

Come nei giorni precedenti bisogna riferire che il torneo Atp Montecarlo 2024 è garantito in diretta tv dalla televisione satellitare, di conseguenza si tratterà di appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento: ai numeri 201 e 205 del decoder troverete Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, i due canali che trasmetteranno le partite del giorno, e come sempre ci sarà l’alternativa – sempre per i clienti dell’emittente – della diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2024: ALTRI BIG IN CAMPO

Certamente la diretta del torneo Atp Montecarlo 2024 sarà di grande interesse: Sinner, Musetti e Sonego sperano in una qualificazione ai quarti sapendo che il primo derby possibile sarebbe quello tra carrarese e torinese in semifinale, dunque portare tre italiani nei primi quattro del Masters 1000 è un’opzione concreta anche se certamente le insidie non mancheranno, vedi appunto Djokovic che già oggi incrocia le armi con Musetti e vuole vendicare il ko dello scorso anno. Parlando degli altri big, troveremo Daniil Medvedev: il russo e la terra non sono mai andati d’accordo e lo stesso Medvedev lo ha anche esplicitato in campo, ma il talento resta quello di un campione.

Il suo ottavo di finale sarà contro Karen Khachanov, dunque un derby tra due giocatori che si conoscono bene; vedremo quello che succederà. Casper Ruud, del quale avevamo parlato ieri, se la dovrà invece vedere con Hubert Hurkacz: possiamo definirlo un match tra due ottimi giocatori cui al momento è sempre mancato il centesimo per fare l’euro, soprattutto il polacco anche se siamo davvero ai dettagli, perchè in ogni caso parliamo di un match che sarebbe ostico. Sia come sia, Sonego se ne dovrà preoccupare eventualmente solo in seguito, adesso infatti deve pensare agli ottavi di finale contro Humbert che rischiano già di essere un grattacapo non da poco…











