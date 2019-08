Diretta Atp Montreal Wta Toronto 2019/ Streaming video e tv: al via la Rogers Cup!

Si accende oggi lunedì 5 agosto la Rogers Cup 2019 ovvero il torneo di tennis Master 1000 protagonista in Canada pure in due città differenti ovvero Montreal per il circuito maschile Atp e Toronto per la prova femminile Wta. Dopo tanti piccoli tornei di preparazione ecco che il grande tennis torna sotto ai riflettori sul cemento canadese, dopo che l’ultima tappa del calendario di questa particolare categoria, aveva consegnato a Nadal la vittoria degli Internazionali di Roma su terra rossa. Come nella capitale, anche oggi a Toronto e Montreal non mancheranno le star di questo sport, pure oggi, nel primo turno del tabellone maschile e femminile. Andiamo quindi subito a vedere chi saranno i protagonisti che oggi si metteranno alla prova, tenuto conto che gli appassionati italiani dovranno fare attenzione al forte fuso orario tra Italia e Canada. Di fatto i primi match si accenderanno alle ore 17,00 italiane e continueranno fino a notte fonda: sarà un piccolo sacrificio per seguire le miglior azioni per l’Atp Montreal e Wta Toronto, per la Rogers Cup 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Dove sarà possibile seguire queste partite di tennis della Rogers Cup 2019? Per quanto riguarda l’ATP Toronto 2019 la risposta è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell’anno. L’emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato due canali fra i più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 203). Collegamento a partire dalle ore 17.00 italiane, cioè le 11.00 canadesi. L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale http://www.couperogers.com/ (in inglese e in francese) e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Montreal, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l’appuntamento televisivo è invece, sempre a partire dalle ore 17.00 italiane (11.00 locali), su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

DIRETTA ROGERS CUP 2019: ATP MONTREAL E WTA TORONTO

Occhi puntati ora sul tabellone maschile della Rogers Cup 2019 e quindi sull’Atp Montreal che oggi vivrà un primo turno davvero importante sul cemento canadese. Tra i tanti match messi in tabellone infatti dobbiamo segnalare la presenza di alcuni nomi di spicco, in primis l’azzurro Marco Cecchinato (protagonista a Roland Garros) che affronterà nella serata italiana l’Atp numero 27 Schwartzman, che pure l’anno scorso riuscì ad arrivare al terzo turno. Attenzione però anche a Stan Wawrinka, in campo con il bulgaro Dimitrov e a Shapovalov, padrone di casa e che punta come obbiettivo minimo a superare la prestazione dell’anno scorso, dove si arrese al terzo turno con Hasse. Non meno di rilievo però i match del tabellone femminile della Rogers Cup, l’Wta Toronto, dove pure figura un’azzurra. La nostra Camila Giorgi infatti sarà in campo per il primo turno contro la bielorussa Azarenka, che solo un anno fa si arrese solo al secondo turno contro l’inglese Konta (che pure sarà in campo oggi ma contro l’ucraina Yastremska). Occhi puntati però pure su Wozniacki, Venus Williams e Maria Sharapova, solo per citare alcuni volti stra noti attesi oggi sul cemento canadese.



