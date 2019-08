DIRETTA ATP MONTREAL WTA TORONTO 2019/ Streaming video tv: i match di oggi

Dopo le gare di ieri, terminate nella notte italiana, si torna in campo nella giornata di giovedì 8 agosto 2019 per i match del torneo ATP Montreal e WTA Toronto in Canada, per la prestigiosa Rogers Cup 2019. Tra gli uomini, dopo la sfida che alle 2:50 del mattino ha visto sfidarsi il nostro Fognini e l’americano Paul, si torna in campo a partire dalle ore 18:00 italiane con ben cinque sfide. Rafa Nadal, dopo la vittoria contro Evans, tornerà in campo contro l’argentino Pella. Il tedesco Zverev sfiderà il georgiano Basilashvili, Gasquet dopo la sfida all’ultimo respiro contro l’argentino Nishikori se la vedrà contro l’altro spagnolo Bautista, mentre il croato Cilic se la vedrà contro l’australiano Thiem. Da segnalare anche il match tra il russo Medvedev e il cileno Garin.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Doppia scelta per seguire queste partite di tennis della Rogers Cup 2019. Per quanto riguarda l’ATP Montreal 2019 l’emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell’anno. L’emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato due canali fra i più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 203). L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale http://www.couperogers.com/ (in inglese e in francese) e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Toronto, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l’appuntamento televisivo è invece in Italia su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

DIRETTA ROGERS CUP 2019: ATP MONTREAL E WTA TORONTO, IL PROGRAMMA

Per quanto riguarda il torneo WTA Toronto, a partire dalle ore 17:00 italiane avranno luogo altri interessanti match, con la ceka Pliskova che se la vedrà contro l’estone Kontaveit, mentre l’ucraina Svitolina, che ha sofferto mercoledì per avere ragione della ceka Siniakova, affronterà la svizzera Bencic. L’olandese Bertens affronterà la canadese Andreescu che giocherà dunque davanti al pubblico di casa con tifo a favore. La lettone Ostapenko dovrà sfidare l’altra ceka Bouzkova, mentre l’altra ucraina Yastrenska se la vedrà con la statunitense Kenin. Si prospettano sfide equilibrate anche nella metropoli dell’Ontario, che ospita quest’anno il torneo femminile nella consueta alternanza dei due tornei con Montreal.



