Diretta Atp Montreal Wta Toronto 2019/ Streaming video tv Rogers Cup: 2° giorno

Oggi martedì 6 agosto prosegue la Rogers Cup 2019, il torneo di tennis più importante del Canada. Siamo a un livello altissimo: Masters 1000 per quanto riguarda gli uomini e Premier 5 in campo femminile. Come sempre quando parliamo della Rogers Cup, il Canada vive il suo Open di tennis in due città differenti, quest’anno Montreal per il circuito maschile Atp e Toronto per la prova femminile Wta. Le due metropoli si alternano ogni anno nelle due competizioni, che sono dunque in scena una volta a Montreal e l’altra a Toronto, per rappresentare sia il Canada di lingua francese sia quello anglofono. Il grande tennis torna sotto i riflettori dopo la finale di Wimbledon e alcune settimane “minori” con questo doppio torneo che apre la stagione estiva sul cemento nordamericano che culminerà con gli Us Open. Andiamo quindi subito a vedere chi saranno i protagonisti che oggi si metteranno alla prova, tenuto conto che gli appassionati italiani dovranno fare attenzione alle sei ore di fuso orario tra Italia e Canada. Di fatto i primi match della diretta Atp Montreal e Wta Toronto prenderanno il via alle ore 17.00 italiane di oggi pomeriggio e continueranno fino a notte fonda: orari non ideali, ma serve saperlo per seguire la Rogers Cup 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Doppia scelta per seguire queste partite di tennis della Rogers Cup 2019. Per quanto riguarda l’ATP Montreal 2019 l’emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell’anno. L’emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato due canali fra i più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 203). L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale http://www.couperogers.com/ (in inglese e in francese) e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Toronto, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l’appuntamento televisivo è invece in Italia su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

DIRETTA ROGERS CUP 2019: ATP MONTREAL E WTA TORONTO, GLI ITALIANI

Vediamo dunque che cosa ci attende oggi, martedì 6 agosto, per la diretta Atp Montreal Wta Toronto 2019. In ottica italiana naturalmente dobbiamo segnalare tre impegni che vedranno scendere in campo nostri rappresentanti, due uomini e una donna. In campo maschile, dunque a Montreal, potremo seguire la partita tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Feliciano Lopez ed inoltre il match tra Marco Cecchinato e l’argentino Diego Schwartzman. Sicuramente fino a questo momento il 2019 di Berrettini è stato molto migliore di quello di Cecchinato, di conseguenza dovrebbe essere il romano ad avere le maggiori chance di fare strada in questa Rogers Cup 2019 – anzi, Coupe Rogers dal momento che gli uomini giocano in Quebec. A Cecchinato il compito di smentirci, anche se l’ostacolo Schwartzman sarà decisamente impegnativo. Passando a Toronto possiamo parlare di Camila Giorgi, l’unica tennista italiana rimasta nelle posizioni che contano del ranking Wta: per lei appuntamento di lusso nelle prossime ore, perché se la dovrà vedere contro una big quale la bielorussa Viktoria Azarenka, sfida chiaramente complicata ma sicuramente affascinante.



