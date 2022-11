Diretta Atp Next Gen 2022/ Finale Nakashima Lehecka streaming video tv, orario

La diretta delle Atp Next Gen 2022 oggi, sabato 12 novembre, consacrerà il suo vincitore, dal momento che è il giorno della finale Nakashima Lehecka all’Allianz Cloud di Milano, il capoluogo meneghino che fin dalla sua nascita ha ospitato questo torneo di tennis che è di fatto il Master di fine anno riservato ai migliori giocatori Under 21. L’albo d’oro è breve ma illustre, dal momento che le ultime tre edizioni delle Atp Next Gen sono state vinte dal greco Stefanos Tsitsipas, dal nostro Jannik Sinner e l’anno scorso dallo spagnolo Carlos Alcaraz, stasera scopriremo chi sarà il loro successore…

Diretta Atp Next Gen 2022/ Streaming video tv: Lehecka è il primo finalista!

La speranza era magari che fosse il nostro Lorenzo Musetti, che tra l’altro ne avrebbe avuto tutte le possibilità dal momento che era il migliore tra gli otto partecipanti nella classifica Atp, purtroppo però l’azzurro è stato eliminato già nella fase a gironi, di conseguenza saranno altri i protagonisti dell’atto decisivo. L’appuntamento sarà alle ore 21.00 di questa sera con la diretta Atp Next Gen 2022 della finale Nakashima Lehecka al PalaLido di Milano.

Diretta Atp Next Gen 2022/ Musetti Stricker streaming video tv: anche Passaro è out

DIRETTA ATP NEXT GEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

La diretta tv delle Atp Next Gen 2022 sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: il torneo infatti viene trasmesso su Sky Sport Tennis, canale numero 205 del vostro decoder. Ci sarà ovviamente la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go; ricordiamo inoltre che l’appuntamento sarà anche in chiaro su SuperTennis, visibile quindi per tutti; anche in questo caso la diretta streaming video sarà attiva, basterà infatti visitare il sito di SuperTenniX con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Italia Canada (0-2) streaming video tv: Martina Trevisan perde 0-6 0-6

DIRETTA ATP NEXT GEN 2022: LA FINALE NAKASHIMA LEHECKA

Chiarito il quadro della situazione, eccoci finalmente a presentare i protagonisti della diretta Atp Next Gen 2022 per la finale Nakashima Lehecka di questa sera. Il nome forse un po’ più noto al grande pubblico è quello dello statunitense Brandon Nakashima, numero 49 del mondo che quest’anno ha vinto il primo torneo della sua vita nel circuito maggiore a San Diego nel mese di settembre e come migliore risultato nei tornei dello Slam vanta gli ottavi di finale raggiunti quest’anno a Wimbledon.

Nakashima era uno dei nomi che ci si poteva aspettare per la diretta della finale delle Atp Next Gen 2022, mentre appare più sorprendente il ceco Jiri Lehecka, quest’anno eliminato al primo turno in tutti i tornei del Grande Slam e ancora a secco di successi nell’Atp Tour, comunque numero 74 del mondo e quindi quarto migliore nel ranking fargli otto partecipanti, bravo ieri a sfruttare la metà più “debole” del tabellone vincendo la semifinale contro lo svizzero Dominic Stricker, mentre Nakashima ha dovuto sconfiggere il britannico Jack Draper nella semifinale più “nobile”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA