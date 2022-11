Diretta Atp Next Gen 2022/ Musetti Tseng streaming video tv: la 1^ giornata!

DIRETTA ATP NEXT GEN 2022: INIZIA IL TORNEO!

Il grande appuntamento con la diretta delle Atp Next Gen 2022 scatta martedì 8 novembre, alle ore 14:00. Siamo all’Allianz Cloud di Milano: è sempre stata la città lombarda a ospitare questo evento che è di fatto il Master di fine anno riservato ai giocatori Under 21, con i criteri di qualificazione che seguono la classifica Atp. Le defezioni ci sono e sono anche importanti, ma questo ha riguardato anche le edizioni precedenti e spiegheremo perché; nel frattempo possiamo dire che quest’anno abbiamo ben tre italiani a farci compagnia, capitanati da un Lorenzo Musetti che sta vivendo un momento straordinario.

Il carrarese è nettamente favorito per la vittoria del titolo, e oggi giocherà il secondo match della sessione pomeridiana contro Tseng Chun-Hsin; ad aprire le danze sarà Francesco Passaro che se la vedrà con Jiri Lehecka, mentre alle ore 19:30 via alla sessione serale con Matteo Arnaldi che gioca contro Brandon Nakashima. Vedremo quello che succederà tra poco nella diretta delle Atp Next Gen 2022, sicuramente si tratterà di un grande momento per questo torneo che è ormai giunto alla sua quinta edizione, e che continua a sfornare ottimi talenti pur se alcuni di loro sono già conosciuti anche al grande pubblico.

DIRETTA ATP NEXT GEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Next Gen 2022 sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: il torneo infatti viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canali che trovate ai numeri 201 e 205 del vostro decoder. Ci sarà ovviamente la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go; ricordiamo inoltre che l’appuntamento sarà anche in chiaro su SuperTennis, dunque sul digitale terrestre; anche in questo caso la diretta streaming video sarà attiva, basterà infatti visitare il sito di SuperTenniX con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP NEXT GEN 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel parlare della diretta delle Atp Next Gen 2022 dobbiamo anche dire, al netto della presenza dei nostri italiani e di chi parteciperà insieme a loro, che questo torneo viene giocato secondo la regola del Fast4 Tennis: nello specifico si tratta di un sistema di punteggio che mira a rendere più snelli i match, anche se in questo momento non è entrato in vigore a livello “ufficiale” e forse non lo sarà mai. Tra gli aspetti più importanti, il fatto che si giochi sulla distanza dei cinque set ma in ciascun parziale si debbano raggiungere i 4 game; sul 3-3 si gioca subito il tie break.

Ancora, non esiste il net sulla prima di servizio e soprattutto non ci sono i “vantaggi”, dunque sul 40-40 avremo la “sudden death” con gioco vinto da chi farà il punto. Rispetto al passato, sono state introdotte due novità minori: il fatto che non ci sia il cambio di campo dopo il primo game di ciascun set, come avviene regolarmente, e la riduzione del tempo che deve intercorrere tra la fine di un punto e la prima di servizio successiva. Qui si è passati da 25 a 15 secondi: quasi impossibile, ma vedremo perché anche questo serve per rendere molto più dinamico il gioco. Per il resto, aspettiamo con trepidazione il primo match alla Atp Next Gen 2022…











