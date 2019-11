Diretta Atp Parigi-Bercy 2019/ Djokovic Tsitsipas streaming video, orario (tennis)

Giovedì 1 novembre al torneo Atp Parigi-Bercy 2019 si giocano i quarti di finale: purtroppo non ci sono più italiani in corsa perchè sia Matteo Berrettini che Fabio Fognini sono stati eliminati all’esordio (cioè al secondo turno), ma questo non significa che l’ultimo Masters 1000 della stagione abbia perso di interesse. Anzi, i motivi per rimanere incollati alla sedia (o al divano) ci sono tutti: la presenza del numero 1 Novak Djokovic, che sa già di perdere la vetta del ranking ma avanzando nel torneo avrebbe più possibilità di riprendersela alla fine dell’anno (attraverso le Atp Finals ovviamente), e che oggi va a caccia di rivincita su Stefanos Tsitsipas che lo aveva battuto a Shanghai (ma il serbo aveva vinto la finale di Madrid). Il quarto che incrocia nella parte alta del tabellone è quello tra Cristian Garin e Grigor Dimitrov: il cileno vuole stupire con la prima semifinale in un 1000, il bulgaro due anni fa ha vinto a Cincinnati e appare in una forma decisamente simile a quella seconda parte di stagione, nella quale aveva portato a casa anche le Atp Finals.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Parigi-Bercy 2019 sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento è dunque riservato in esclusiva a tutti gli abbonati, che potranno seguire le partite proposte dall’emittente e, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video fornito senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2019: I QUARTI DI FINALE

Nella giornata odierna del torneo Atp Parigi-Bercy 2019 ci sono altre belle storie da raccontare: per esempio quella del giovane canadese Denis Shapovalov, che dopo aver vinto il primo titolo Atp (a Stoccolma) potrebbe arrivare alla prima finale Masters 1000. Eliminato Alexander Zverev con un match molto bello e tirato, il mancino che ha ancora enormi margini di miglioramento è ai quarti e sogna in grande; così anche Jo-Wilfried Tsonga, che ha avuto il merito di far fuori uno dei giocatori più in forma del momento (il nostro Matteo Berrettini, battuto anche in modo netto) e dopo la rimonta su Jan-Lennard Struff può regalarsi un ultimo giro di giostra di una carriera che da qualche anno è in netto calo, a causa dei problemi fisici e dell’età (34 anni) ma che in questo 2019 gli ha già regalato due titoli. Il francese ha vinto due Masters 1000 e a Parigi-Bercy ha sollevato il trofeo ben 11 anni fa: ora punta la semifinale, per quanto difficile possa essere Tsonga ha comunque il vantaggio di giocare davanti al pubblico di casa e dunque potrebbe avere un leggero vantaggio. (agg. dI Claudio Franceschini)



