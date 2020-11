Diretta Atp Parigi Bercy 2020/ Streaming video e tv: oggi le semifinali

DIRETTA ATP PARIGI BERCY: SI PARTE CON MEDVEDEV RAONIC

Siamo ormai nel vivo della diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2020: oggi sabato 7 novembre infatti è naturalmente il giorno delle due semifinali dell’ultimo torneo Masters 1000 della stagione del grande tennis maschile. Domani la finale consacrerà il vincitore di Parigi Bercy, poi per completare questo anomalo 2020 – che nel tennis passerà alla storia come l’anno senza Wimbledon – resteranno solamente le Atp Finals. Oggi dunque sul cemento indoor del Palazzo dello Sport di Parigi-Bercy, logicamente a porte vuote, vivremo le due semifinali di questo torneo storicamente sempre un po’ particolare: fa parte del circuito dei Masters 1000 ma non è nemmeno il più importante in città, dal momento che naturalmente Parigi si identifica soprattutto con il Roland Garros; arrivando a fine stagione, spesso deve fare i conti con infortuni o rinunce, d’altro canto è fondamentale per chi ancora insegue un posto nelle Finali. Quest’anno il taglio di tanti altri tornei rende più gustosa ogni possibilità di vincere qualcosa: cosa succederà dunque nella capitale francese?

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2020 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Parigi Bercy 2020 sarà trasmessa sul canale Sky Sport Arena, al numero 204 del decoder: solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno dunque assistere al Masters 1000 di tennis, riservato loro in esclusiva, tramite la loro televisione, ma anche in mobilità grazie al servizio di diretta streaming video fornito dalla stessa emittente. Basterà installare l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, su dispositivi come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2020: IL CONTESTO

Ricordiamo allora che oggi la diretta delle semifinali Atp Parigi Bercy 2020 avranno inizio alle ore 14.00 e la prima sfida sarà quella che metterà di fronte Daniil Medvedev e Milos Raonic, anche se il russo e il canadese hanno superato i quarti di finale in modi completamente diversi. Tutto facile per Medvedev, che si è sbarazzato con un eloquente 6-3, 6-1 dell’argentino Diego Schwartzman, mentre Raonic ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie ed è stato anche ad un passo dalla sconfitta contro il padrone di casa Ugo Humbert, che ha davvero sognato di raggiungere le semifinali di Parigi Bercy 2020 prima di inchinarsi al canadese con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 (7) in favore di Raonic al termine di un tie-break sportivamente drammatico. Speravamo forse in qualcosa di più da parte dei tennisti italiani in questo ultimo Masters 1000 della stagione, ma dobbiamo dire che le emozioni non stanno mancando: che cosa dunque potrà succedere oggi pomeriggio?

