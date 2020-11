Diretta Atp Parigi Bercy 2020/ Streaming video tv, orario dei match (4 novembre)

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2020: SIAMO AL SECONDO TURNO!

Alle ore 11:00 di mercoledì 4 novembre scatta un’altra giornata nel torneo Atp Parigi Bercy 2020: siamo al secondo turno, che è cominciato già ieri e che ci propone l’ingresso in scena di alcuni big. Ricordiamo infatti che nei Masters 1000 le prime otto teste di serie (che diventano 16 nel Sunshine Double) godono del bye e saltano il primo turno; lo ha fatto anche il nostro Matteo Berrettini, oggi quindi avremo il match che il numero 1 Rafa Nadal gioca contro il connazionale Feliciano Lopez. Partita non scontata: intanto il mancino è poco avvezzo ai campi indoor, come dimostra il fatto che non sia mai riuscito a vincere qui e non abbia le Atp Finals nella sua bacheca. Poi, Lopez è il classico veterano che conosce mille trucchi del mestiere e può mettere in difficoltà un Nadal che arriva dallo straripante tredicesimo titolo al Roland Garros, e che utilizza questo appuntamento per prepararsi al Master. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2020, ma intanto possiamo provare a fare qualche valutazione su altri protagonisti del mercoledì.

ATP PARIGI BERCY 2020 IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE IL TORNEO

Possiamo ricordare che la diretta tv del torneo Atp Parigi Bercy 2020 è riservata agli abbonati alla televisione satellitare: i canali sono disponibili sul decoder di Sky a seconda della programmazione quotidiana, verrà dato ovviamente risalto ai match sui campi principali – soprattutto il centrale – con la possibilità per i clienti di assistere all’evento di tennis anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2020: RISULTATI E CONTESTO

Il contesto odierno del torneo Atp Parigi Bercy 2020 ci propone un altro esordio illustre: quello di Andrey Rublev, che domenica ha vinto il titolo a Vienna – battendo in finale il nostro Lorenzo Sonego – e che è diventato il nuovo numero 8 del ranking, segnando il record in carriera e qualificandosi per la prima volta alle Finals. Anche lui sarà dunque protagonista alla O2 Arena di Londra, al pari di Alexander Zverev che qui è testa di serie numero 4, ha già messo in bacheca tre Masters 1000 ma non è ancora riuscito a fare i conti con gli Slam, arrivando a un game (al servizio) dal trionfo agli Us Open ma facendosi incredibilmente rimontare da Dominic Thiem. Tra le altre teste di serie impegnate oggi avremo Diego Schwartzman, che è sicuramente l’uomo del momento: anche lui già qualificato alle Atp Finals, l’argentino ha giocato la finale degli Internazionali d’Italia e la semifinale al Roland Garros, dando vita ad alcuni dei match più epici di una stagione che potrebbe averlo definitivamente consacrato. Non è più giovanissimo, ma non ha ancora 30 anni: ci sono tutte le possibilità per togliersi delle belle soddisfazioni, magari a cominciare da Atp Parigi Bercy 2020…

