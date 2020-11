Diretta Atp Parigi Bercy 2020/ Streaming video tv: oggi i quarti di finale (tennis)

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2020: OGGI I QUARTI DI FINALE

Venerdì 6 novembre, con inizio dei match alle ore 14:00, è la giornata dedicata ai quarti di finale del torneo Atp Parigi Bercy 2020: purtroppo gli italiani non sono più presenti nel tabellone del torneo Masters 1000, ma questo toglie poco alla spettacolarità dell’appuntamento indoor che sta proponendo sfide di alto livello e tante sorprese a fianco dei big che, naturalmente, sono sempre i favoriti per vincere il titolo. Per esempio, oggi un match tra Diego Schwartzman e Daniil Medvedev è tra le cose migliori che possano capitare su un campo di tennis; e poi naturalmente c’è sempre la presenza del numero 1 Rafa Nadal, che non avendo la concorrenza dei due terzi dei Big Three ha ancor più la possibilità di mettere le mani sul primo titolo su questi campi indoor, aspettando ovviamente le Atp Finals che sono l’appuntamento più importante anche per i due sopra citati. Insomma: la paura di annoiarci non esiste, dunque adesso tuffiamoci senza indugio nella diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2020 per stare a vedere quali saranno i quattro giocatori che torneremo a vedere in campo nelle semifinali di sabato.

ATP PARIGI BERCY 2020 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Parigi Bercy 2020 sarà trasmessa sul canale Sky Sport Arena, al numero 204 del decoder: solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno dunque assistere al Masters 1000 di tennis, riservato loro in esclusiva, tramite la loro televisione, ma anche in mobilità grazie al servizio di diretta streaming video fornito dalla stessa emittente. Basterà installare l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, su dispositivi come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2020: RISULTATI E CONTESTO

Nel torneo Atp Parigi Bercy 2020 continua la grande corsa di Ugo Humbert: la Francia ha avuto straordinari tennisti anche dopo l’epopea dei quattro moschettieri e ha vinto tanto, ma certamente il ventiduenne di Metz sta dimostrando di poter seguire le tracce dei suoi predecessori e andare a caccia della gloria che in epoca recente non è toccata a tantissimi connazionali. Eliminato anche Marin Cilic, Humbert se la vedrà adesso con un giocatore abbastanza simile fisicamente e tecnicamente: Milos Raonic, che però a differenza del gigante croato sembra poter tornare sui livelli di un tempo. In palio un posto in semifinale nel Masters 1000 che per il transalpino si gioca in casa; a quel punto la strada si complicherebbe ulteriormente visto che l’avversario sarebbe Schwartzman o Medvedev. Per Rafa Nadal la rimonta su Feliciano Lopez, vincendo il caldissimo tie break del secondo set, è valsa la vittoria numero 1000 nel circuito Atp: prima di lui ci erano riusciti solo Jimmy Connors (ancora primatista assoluto), Ivan Lendl e Roger Federer. Archiviato questo altro pazzesco traguardo, lo spagnolo ha poi avuto la meglio su Jordan Thompson ed è ancora in corsa per il Masters 1000 numero 36, che sarebbe come già detto il primo titolo qui. A sfidarlo un connazionale, Pablo Carreno Busta: il pronostico è tutto per Rafa, ma le sorprese anche oggi possono essere dietro l’angolo…

