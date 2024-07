RAFA NADAL SALTA LE OLIMPIADI? PARLA L’ALLENATORE MOYA

Rafa Nadal salta le Olimpiadi Parigi 2024? Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia del presunto infortunio del tennista di Manacor, ma Il suo allenatore Carlos Moya ha subito voluto spiegare la situazione ai microfoni di Onda Cero.

“Ha subito un piccolo contrattempo e la cosa migliore da fare era risposare – spiega Moya -. Non posso dire nulla di certo, dobbiamo aspettare. Non è stato deciso che non giocherà, dobbiamo dargli 48 ore per vedere come migliora. Se tutto va bene, giocherà sabato”.

La leggenda spagnola, capace di conquistare un oro in singolo a Pechino 2008 e un oro nel doppio con Marc López a Rio De Janeiro, ha fatto di tutto per esserci sia per competere da solo sia in coppia con Carlos Alcaraz, formando un duo che collega passato, presente e futuro del tennis spagnolo e mondiale.

RAFA NADAL SALTA LE OLIMPIADI? COS’HA FATTO PREOCCUPARE

Rafa Nadal salta le Olimpiadi Parigi 2024? Dopo il forfait di Sabalenka e Rybakina nel femminile e Hurkacz e Sinner nel maschile tra gli altri, potrebbe arrivare anche la bandiera bianca da parte del classe 1986, campione Slam per 22 volte.

Già mercoledì Nadal aveva una fasciatura alla coscia che aveva fatto preoccupare, ma il suo nome all’interno del calendario degli allenamenti aveva rassicurato i tifosi. Quest’oggi invece, giovedì 25 luglio, lo spagnolo non si è allenato insieme a Alexander Zverev.

Inutile fare previsioni affrettate, come ha giustamente spiegato il suo allenatore. A comunicare l’eventuale forfait sarà o lo stesso giocatore, come accaduto con Sinner, oppure sul sito delle Olimpiadi sparirà il suo nome dal tabellone, come capitato con Rybakina.

Potrebbe essere un colpo basso per tutti gli amanti del tennis dato che al secondo turno, nel caso di vittoria di entrambi, ci poteva essere l’ennesimo clamoroso Djokovic-Nadal, per quello che potrebbe essere l’ultima volta del tennista serbo contro quello spagnolo.