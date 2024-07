DIRETTA MUSETTI CERUNDOLO, STREAMING VIDEO TV: FINALE ATP UMAGO 2024 (OGGI SABATO 27 LUGLIO)

La ricchissima giornata di oggi, sabato 27 luglio 2024, ci regalerà con inizio alle ore 20.00 anche la diretta Musetti Cerundolo, che è la finale del torneo Atp Umago 2024. Una prima riflessione va fatta in verità sul calendario del tennis: Lorenzo Musetti sarà anche una delle nostre punte nel torneo olimpico di tennis cominciato oggi a Parigi ma stasera è ancora in Croazia per giocare la finale di questo 250 contro l’argentino Francisco Cerundolo, che dal canto suo si ritrova nella stessa identica situazione.

Insomma, il problema è comune ma solleva comunque una riflessione, che dimostra in modo chiaro come nel tennis le Olimpiadi siano solo uno dei tanti appuntamenti, certo più prestigioso di quelli “normali” ma non il focus di un anno intero, o addirittura dell’intero quadriennio. Dato questo accenno comunque doveroso, perché già domani sia Musetti sia Cerundolo saranno attesi a Parigi, adesso è giunto il momento di concentrarsi sul titolo in palio sulla terra rossa della Croazia questa sera, con la diretta Musetti Cerundolo…

MUSETTI CERUNDOLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

Per tutti gli appassionati di tennis e in particolare i tifosi di Lorenzo, ricordiamo che la diretta tv di Musetti Cerundolo sarà garantita agli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport Uno (numero 201), con i servizi di Sky Go e NOW TV che metteranno invece a disposizione sempre tramite abbonamento la diretta streaming video di Musetti Cerundolo.

DIRETTA MUSETTI CERUNDOLO, COSA ATTENDERCI DALLA FINALE?

La diretta di Musetti Cerundolo ci offrirà una finale di alto livello per il torneo Atp Umago 2024, perché si affrontano due delle prime quattro teste di serie del seeding. Proprio per questo motivo Lorenzo Musetti aveva usufruito di un bye al primo turno e lo stesso vale per il suo avversario Francisco Cerundolo. Il debutto del toscano è stato al secondo turno, battendo in due set l’altro argentino Trungelliti, poi qualche fatica in più al terzo turno contro il serbo Lajovic, che aveva vinto il primo set ma poi è stato rimontato, con Musetti che ha vinto 6-0 il terzo set.

D’altro canto Cerundolo ha dovuto soffrire parecchio per eliminare Lorenzo Sonego al tie-break del terzo set per conquistare un posto in semifinale. Ieri l’argentino ha fatto il colpo battendo in due set la prima testa di serie, cioè il russo Rublev, mentre più netto è stato il successo di Lorenzo Musetti, che si è imposto per 6-4, 6-1 contro il ceco Mensik. Questo è stato il cammino finora, ma che cosa succederà stasera nella diretta Musetti Cerundolo? Parola al campo per scoprirlo…