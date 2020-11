Diretta Atp Parigi Bercy 2020/ Streaming video tv, orario dei match (3 novembre)

Il torneo Atp Parigi Bercy 2020 entra nel vivo: martedì 3 novembre vivremo un altro appuntamento dedicato al Masters 1000 indoor che, come da tradizione, ci accompagna verso le Atp Finals di fine anno. E’ stata una stagione strana per il tennis, come ben sappiamo; tanti tornei sono stati cancellati – su tutti ovviamente Wimbledon – altri sono stati disputati in un periodo dell’anno diverso (Roma e il Roland Garros) ma con alcuni si è più o meno riusciti a mantenere format e calendario originale. E’ il caso di questo Masters 1000, che racchiude storie particolari: per esempio Rafa Nadal, che è la testa di serie numero 1 vista l’assenza di Novak Djokovic, non ha mai vinto qui non amando particolarmente i campi indoor. Non solo: il testa a testa per la qualificazione alle Atp Finals è sicuramente l’aspetto più importante anche e soprattutto per il tennis italiano, visto che Matteo Berrettini è uno dei due giocatori che si giocano il pass per la O2 Arena di Londra. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2020, intanto possiamo fare qualche considerazione sui temi principali.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2020 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Parigi Bercy 2020 sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare, come da abitudine per il circuito Masters 1000: l’appuntamento è dunque riservato in esclusiva a tutti gli abbonati Sky, che potranno seguire le partite del torneo di Parigi anche tramite il servizio di diretta streaming video fornito senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2020: IL CONTESTO

La lotta per le Finals al torneo Atp Parigi Bercy 2020 impazza: come sappiamo i giocatori già qualificati sono sette, ultimo dei quali Andrey Rublev che due giorni fa ha vinto il quinto titolo in stagione, battendo Lorenzo Sonego a Vienna. Il forfait di Roger Federer, che punta agli Australian Open, ha però liberato un posto: a giocarselo sono Diego Schwartzman, finalista agli Internazionali d’Italia e semifinalista al Roland Garros, e appunto Berrettini, che parte con 410 punti in meno ma potrebbe anche essere favorito dalla superficie. Entrambi saltano il primo turno di questo Masters 1000; poi, il romano potrebbe incrociare la strada di Albert Ramos-Vinolas e l’argentino quella di Richard Gasquet, una sfida diretta sarebbe possibile in semifinale ed entrambi sono dalla parte del tabellone di Tsitsipas e Danill Medvedev, due giovani che torneranno a giocare le Finals – il greco le ha già vinte. Possiamo dire che questo, oltre all’ennesima caccia di Nadal a un titolo che gli manca nello sconfinato palmarès, sono i principali motivi di interesse, almeno a bocce ferme, per seguire il torneo Atp Parigi Bercy 2020; in realtà naturalmente ce ne sono e possono essercene tanti altri, ma come sempre bisognerà che sia il campo a parlare e raccontarci eventuali storie interessanti di questo torneo di tennis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA