Diretta Atp Parigi Bercy 2022/ Streaming video tv: oggi le semifinali (tennis)

La diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2022 ci farà compagnia naturalmente anche oggi, sabato 5 novembre. Sarà il giorno delle semifinali dell’ultimo Masters 1000 della stagione del tennis maschile, il torneo che apre la strada al gran finale dell’anno con le Atp Finals di Torino e le finali di Coppa Davis alle quali l’Italia parteciperà, senza dimenticare naturalmente che settimana prossima a Milano ci saranno le Next Gen, con Lorenzo Musetti fra i protagonisti più attesi.

Ieri sera invece si è fermata la corsa del tennista azzurro nei quarti di finale del torneo Atp Parigi Bercy 2022, perché l’ostacolo Novak Djokovic si è rivelato ancora troppo alto, quindi il serbo può proseguire la difesa del titolo conquistato un anno fa a Parigi. La diretta dell’Atp Parigi Bercy 2022 comunque oggi ci offrirà un appuntamento molto interessante, come sempre sono le semifinali di un Masters 1000, dunque dalle ore 14.00 di oggi pomeriggio le emozioni dai campi del torneo Atp Parigi Bercy 2022 saranno garantite prima con Rune Auger-Aliassime e poi (forse soprattutto) con Djokovic Tsitsipas.

ATP PARIGI BERCY 2022 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Parigi Bercy 2022 è affidata ai canali della televisione satellitare: nello specifico è Sky Sport Tennis (numero 205) che si occupa dei match, ma saranno possibili incursioni anche su altri canali durante la giornata. Gli abbonati, come di consueto, potranno assistere al torneo Atp Parigi Bercy 2022 anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, compresa nell’abbonamento, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2022: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già accennato alle semifinali che oggi caratterizzeranno la diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2022. La prima sarà piuttosto sorprendente, dal momento che metterà di fronte il danese Holger Rune e il canadese Felix Auger-Aliassime. Se quest’ultimo non stupisce troppo essendo pure sempre la testa di serie numero 8, ecco che Rune sta stupendo. Potremmo dire che conferma il feeling con Parigi, avendo già raggiunto i quarti al Roland Garros (naturalmente superficie diversa), ieri ha approfittato del ritiro di Carlos Alcaraz ma è anche vero che era in vantaggio quando lo spagnolo ha alzato bandiera bianca.

Dall’altra parte del tabellone ecco la semifinale più affascinante per il grande pubblico, cioè quella tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. Il serbo, come abbiamo già detto, ha vinto contro Musetti in maniera tra l’altro nettissima (6-0, 6-3) e punta a finire nel migliore dei modi una stagione strana, fatta di notevoli alti e bassi in campo e fuori. Sulla sua strada però c’è un ostacolo mai banale come Tsitsipas: il tennista greco insegue quella che sarebbe la quarta finale stagionale in un Masters 1000 (su otto tornei sarebbe un eccezionale 50%) e anch’egli ieri sera ha vinto con facilità contro lo statunitense Tommy Paul.











