Diretta Atp Parigi-Bercy 2023/ Sinner McDonald streaming video tv: esordio per Jannik (oggi 1 novembre)

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2023: ESORDIO PER SINNER!

La diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2023 per mercoledì 1 novembre, con l’inizio dei match sempre previsto alle ore 11:00, ci porta finalmente in dote l’esordio per Jannik Sinner: essendo una testa di serie nel tabellone di questo Masters 1000, l’altoatesino apre le danze oggi al secondo turno e, naturalmente, gli è stato garantito un altro giorno di riposo per aver raggiunto la finale di Vienna, peraltro vinta contro Daniil Medvedev per il decimo titolo Atp in carriera. Sinner McDonald sarà la partita che attende l’azzurro nel secondo turno dell’Atp Parigi-Bercy 2023; diciamo subito che in caso di vittoria il nostro tennista sfiderebbe poi uno tra Dominic Thiem e Holger Rune.

Ci sarà tempo per parlare di un match che, agli ottavi, in ogni caso sarebbe davvero tosto; Sinner deve prima conquistare l’accesso al terzo turno e non sarà semplice, non tanto per la qualità dell’avversario (comunque da non sottovalutare su superficie dura e campo indoor) quanto per la fatica del titolo a Vienna e i prossimi impegni nel calendario. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2023, perché Sinner McDonald non è certamente l’unico match di rilievo che ci farà compagnia mercoledì 3 novembre nel secondo turno…

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la modalità per seguire la diretta tv del torneo Atp Parigi-Bercy 2023 è doppia: la prima in chiaro perché i match sono trasmessi su SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del vostro telecomando, la seconda è quella di aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare (SuperTennis è presente anche sul decoder, numero 212). Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, nel primo caso si potrà visitare il sito SuperTenniX o installare la relativa app, nel secondo per i clienti Sky è a disposizione l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2023 ci consegna dunque altri match interessanti: abbiamo già parlato di Thiem Rune, che è sulla carta un grande incrocio anche se l’austriaco ha avuto davvero troppi problemi fisici e non è riuscito, per sfortuna, a diventare una vera star nel circuito Atp, cosa che invece avrebbe potuto essere come dimostrato dagli Us Open vinti nel 2020. Rune è il nuovo che avanza, un giocatore che per diventare davvero un grandissimo deve limare qualche comportamento sul campo ma che intanto è il campione in carica: nella diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2023 il giovane danese va a caccia di conferme.

Avremo poi Novak Djokovic, che fa oggi il suo esordio: il serbo, numero 1 del ranking mondiale, apre le danze contro Tomas Martin Etcheverry e attenzione perché potrebbe essere lui a incrociare Sinner ai quarti di questo Masters 1000, un torneo che Djokovic ha vinto per sei volte e che dunque punta a mettere nuovamente in bacheca. Segnalando poi che Daniel Altmaier è già approdato agli ottavi per il forfait di Taylor Fritz, che sarebbe potuto essere grande protagonista su questi campi, citiamo anche Bautista Agut Hurkacz come sfida da vivere oggi, oltre poi – naturalmente – a Dimitrov Medvedev, tecnicamente uno spettacolo.











