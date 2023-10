DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2023/ Video streaming tv: primi match al via! (oggi martedì 31 ottobre)

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2023: SI COMINCIA!

Siamo pronti a vivere il martedì dedicato al torneo Atp Parigi-Bercy 2023. Notoriamente nell’ultimo Masters 1000 della stagione si può andare incontro a sorprese: i big non hanno mai snobbato questo appuntamento, ma siamo alla fine di un anno sfiancante e che per di più si deve ancora concludere con le Atp Finals, ragion per cui tennisti meno accreditati possono sempre emergere e prendersi la gloria. È il caso di Jack Sock che nel 2017 aveva vinto una finale totalmente inedita contro Filip Krajinovic, inaspettata per questi livelli; se non altro lo statunitense si era poi confermato vincendo le Atp Finals l’anno seguente, ora si è già ritirato e dopo quello straordinario, doppio colpo non è mai più tornato a giocare in quel modo.

Può essere il caso, ma lo si vedrà, di Holger Rune che ha battuto Novak Djokovic: il danese si è definitivamente rivelato al mondo un anno fa, adesso però deve confermare di poter restare sulla breccia e raggiungere quella regolarità che per esempio compete a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, due avversari della sua generazione con cui potrebbe dare vita a una grande era. Tra gli altri possiamo citare i finalisti Jerzy Janowicz e John Isner; tuttavia, il secondo le finali di un 1000 le aveva già raggiunte mentre il polacco in quegli anni era una minaccia per tutti, salvo poi perdersi tra infortuni e altro. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa succederà sui campi: per la diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2023 si può davvero iniziare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la modalità per seguire la diretta tv del torneo Atp Parigi-Bercy 2023 è doppia: la prima in chiaro perché i match sono trasmessi su SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del vostro telecomando, la seconda è quella di aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare (SuperTennis è presente anche sul decoder, numero 212). Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, nel primo caso si potrà visitare il sito SuperTenniX o installare la relativa app, nel secondo per i clienti Sky è a disposizione l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

ATP PARIGI BERCY 2023: OGGI ANCORA PRIMO TURNO!

Prende il via un’altra giornata nel torneo Atp Parigi-Bercy 2023: martedì 31 ottobre, con inizio dei match alle ore 11:00, si entra nel vivo dell’ultimo Masters 1000 della stagione che precede quelli che saranno i grandi appuntamenti di fine anno – Atp Finals e finali di Coppa Davis – diversi ma comunque importanti. Siamo ancora nel primo turno per questo torneo che, come possiamo ricordare, si gioca su campi indoor visto che siamo in autunno inoltrato in Francia: Jannik Sinner arriva dal trionfo di Vienna e per il momento è ancora presente nel tabellone, anche se bisognerà definire quello che effettivamente farà.

Intanto aspetta il suo potenziale avversario che arriverà al secondo turno, e sarà. Uno tra JJ Wolf e Mackenzie McDonald; attenzione in particolar modo al primo, che avevamo visto battere il nostro Matteo Arnaldi (che qui ha dato forfait) a Shanghai in un match davvero molto interessante. Diciamo subito che le partite di oggi, nella diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2023, non stuzzicheranno magari la fantasia anche perché non ci sono italiani, ma sono comunque da seguire: a noi non resta che provare a presentare questo primo turno di martedì 31 ottobre, anche chiaramente nell’attesa che i big facciamo la loro comparsa nel Masters 1000.

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca dunque poco al via della giornata di questo Atp Parigi-Bercy 2023: tra i giocatori maggiormente da seguire oggi troviamo sicuramente Félix Auger-Aliassime e Hubert Hurkacz, che si sono appena sfidati nella finale di Basilea vinta dal canadese. Auger-Aliassime oggi fa il suo esordio contro Jan-Lennard Struff, tedesco che su questi campi indoor potrebbe fare strada, per Hurkacz invece il match sarà anche più tosto perché sulla sua strada c’è Sebastian Korda, che superati i problemi fisici sembra poter fare il salto di qualità e a Shanghai, per esempio, aveva vinto uno straordinario derby contro Ben Shelton.

Avremo poi in campo Francisco Cerundolo impegnato contro il veterano Gael Monfils, un giocatore per cui tutti faranno il tifo qui nella diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2023; tra le nuove leve, attenzione a Maxime Giron che se la deve vedere con un altro padrone di cassa come Ugo Humbert, altro elemento che va a caccia della definitiva esplosione. Poi, Alexander Zverev: finalista qui nel 2020, per lui una stagione non brillantissima ma che si potrebbe chiudere con il punto esclamativo, l’esordio nel torneo Atp Parigi-Bercy 2023 arriva contro l’ostico ungherese Marton Fucsovics.











