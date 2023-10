DIRETTA ATP SHANGHAI 2023/ Sonego Jarry video streaming tv: avanza Rublev! (oggi lunedì 9 ottobre)

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023: INIZIA SONEGO JARRY

Tocca a Lorenzo Sonego nel torneo Atp Shanghai 2023: il tennista piemontese sta per scendere in campo nel match contro il cileno Nicolas Jarry, ricordando che questo torneo, iniziato curiosamente a metà settimana, è arrivato ai sedicesimi di finale e dunque in palio c’è il pass per gli ottavi, già conquistato da Jannik Sinner che ritroveremo in campo domani. Sonego parte favorito contro Jarry? Non è detto, perché nel frattempo il cileno si è spinto alla posizione numero 22 del ranking Atp mentre il torinese è calato parecchio; vedremo, di sicuro Sonego ha comunque le possibilità di qualificarsi agli ottavi di questo Masters 1000.

Intanto lo ha fatto Andrey Rublev, senza il minimo problema contro Adrian Mannarino grazie a un ottimo 6-3 6-0, ma agli ottavi è andato anche Grigor Dimitrov che ha superato 7-6 6-4 Karen Khachanov in quello che era un big match, e troveremo tra i primi 16 del torneo Atp Shanghai 2023 anche Tommy Paul, che ha ottenuto il successo in un match tiratissimo contro Arthur Fils terminato 6-4 6-7 6-4. Ora però tocca al nostro Sonego contro Jarry, e va anche detto che a seguire Matteo Arnaldi sfiderà lo statunitense JJ Wolf per provare a crescere ulteriormente. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Shanghai 2023 sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali della piattaforma Sky Sport, di conseguenza pure la diretta streaming video del torneo Atp Shanghai 2023 sarà garantita su abbonamento tramite il servizio Sky Go, oltre che su Now Tv. Informazioni per tutti saranno inoltre disponibili tramite sito Internet (https://en.rolexshanghaimasters.com/) e profili social ufficiali del torneo cinese.

ATP SHANGHAI 2023: OGGI SONEGO E ARNALDI!

La diretta Atp Shanghai 2023 entra decisamente nel vivo oggi, lunedì 9 ottobre: questo torneo è il culmine della stagione del tennis in Estremo Oriente, che all’Italia ha già regalato un meraviglioso successo di Jannik Sinner a Pechino. In ambito tennistico però Shanghai conta più della capitale, infatti è questo il Masters 1000 cinese, l’ottavo e penultimo appuntamento del circuito che comprende i tornei di tennis inferiori solamente ai quattro del Grande Slam, poi mancherà solo Parigi Bercy sulla strada verso le Atp Finals di Torino.

Naturalmente noi speriamo che Jannik Sinner possa essere grande protagonista anche della diretta Atp Shanghai 2023: la condizione c’è, l’entusiasmo è alle stelle, il posto al Master di fine anno è ormai garantito per il tennista altoatesino e allora speriamo di poterci divertire parecchio pure questa settimana. I partecipanti sono però di altissimo livello, sostanzialmente dei big manca solamente Novak Djokovic, motivo per cui la testa di serie numero 1 è lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ci attende dunque grande spettacolo, con orari nemmeno così negativi perché si comincia alle ore 6.30 del mattino italiano per proseguire poi fino al pomeriggio: scopriamo allora tutte le notizie utili per seguire la diretta Atp Shanghai 2023.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023: IL CONTESTO

Per presentare la diretta Atp Shanghai 2023, ricordiamo innanzitutto che questa è un’edizione a suo modo storica, dal momento che in Cina si era gareggiato per l’ultima volta nel 2019, con successo del russo Daniil Medvedev, poi la pandemia di Covid ci ha messo lo zampino e Shanghai è uscita dal calendario per ben tre anni. Il ritorno è stato impreziosito dall’allargamento del tabellone principale da 56 a 96 giocatori, per cui Shanghai si caratterizza sempre più come il torneo principale dell’ultima parte della stagione, naturalmente con il mirino già puntato verso il Master, che sarà il mese prossimo nella nostra Torino.

Per molti il primo obiettivo è appunto quello di qualificarsi per le Atp Finals, traguardo però già matematicamente raggiunto dal nostro Jannik Sinner, che sarà di conseguenza il nome più atteso a Torino, almeno dal punto di vista del “fattore campo” per il tifo di casa. Intanto però dobbiamo seguire con la massima attenzione che cosa succede in questo grande ritorno in Estremo Orinete dopo tanti anni, con lo sguardo curioso su questo lunedì con la diretta Atp Shanghai 2023.











