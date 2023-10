DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2023/ Video streaming tv: avanzano Jarry e Bautista Agut! (oggi 30 ottobre)

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2023: VINCONO JARRY E BAUTISTA

Nel torneo Atp Parigi-Bercy 2023, aspettando che Lorenzo Musetti giochi il big match contro Grigor Dimitrov (ma sarà solo in serata) abbiamo i primi due giocatori che si sono qualificati: vittoria netta per Roberto Bautista Agut, il veterano spagnolo che vuole ritardare ancora un po’ il ritiro e ha battuto Jiri Lehecka, giocane che si sta imponendo alla ribalta, con il risultato di 6-4 6-2. Più complessa, anche se comunque in due set, l’affermazione del cileno Nicolas Jarry, uno che sta trovando adesso il momento migliore in carriera: per lui il punteggio è 7-5 7-6 nei confronti di Alexey Popyrin.

Adesso in campo abbiamo Ben Shelton, mancino della Georgia che sta provando a diventare grande: tuttavia, Alejandro Davidovich Fokina lo sta battendo in un match già da consegnare alla storia di questo Atp Parigi-Bercy 2023, perché il risultato è 7-6 5-7 4-2 in favore dello spagnolo che ha dunque un break di vantaggio ed è vicino a chiudere. A corredo di queste informazioni possiamo anche ricordare che Matteo Arnaldi ha dato forfait: impegnato anche a Vienna, il giovane azzurro avrebbe dovuto giocare contro Stan Wawrinka che invece farà il suo esordio, in questo Masters 1000, in uno scintillante big match contro il lucky loser Dominic Thiem, battaglia tra due straordinari rovesci a una mano. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2023 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Parigi Bercy 2023 sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare, come da abitudine per il circuito Masters 1000: l’appuntamento è dunque riservato in esclusiva a tutti gli abbonati Sky Sport, che potranno seguire le partite del torneo Atp Parigi Bercy 2023 anche tramite il servizio di diretta streaming video fornito senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ATP PARIGI BERCY 2023: SI COMINCIA!

Ci siamo, iniziano le prime partite del giorno per la diretta Atp Parigi Bercy 2023, curiosiamo allora nella storia di questo torneo nato nel 1969 per portare il grande tennis a Parigi anche nella stagione autunnale. Si gioca presso il Palais Omnisports de Paris-Bercy, che sarà una sede importante anche per le Olimpiadi dell’anno prossimo, nelle quali ospiterà soprattutto le competizioni di ginnastica artistica e le finali di basket, perché il tennis sarà naturalmente sulla terra del Roland Garros. Quanto all’albo d’oro del torneo, ricordiamo con piacere la vittoria di Corrado Barazzutti nel 1977.

In epoca recente il “dittatore” è stato sicuramente Novak Djokovic, vincitore per ben sei volte di Parigi Bercy nel 2009, 2013, 2014, 2015, 2019 e 2021. Numeri molto diversi per gli altri due fenomeni, perché Roger Federer ha vinto Parigi Bercy solo nel 2011 e Rafa Nadal addirittura mai, in una sorta di contrappasso rispetto al dominio totale sull’erba del Bois de Boulogne. Tutto questo però adesso conta relativamente, perché inizia la cronaca di un nuovo racconto: parola ai campi, comincia davvero la diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ATP PARIGI BERCY 2023: L’ULTIMO 1000 DELL’ANNO!

Oggi, lunedì 30 ottobre 2023, inizieremo a seguire in diretta il torneo Atp Parigi Bercy 2023, ultimo Masters 1000 di una stagione di tennis che si avvia al suo epilogo, perché ancora ci attendono le Next Gen, ma soprattutto le Atp Finals e la Coppa Davis per un mese di novembre ricchissimo di emozioni. Si riparte come da tradizione da Parigi, che in un certo senso è la capitale del tennis mondiale: a Londra (leggi Wimbledon) ovviamente non saranno d’accordo, tuttavia la Ville Lumière può vantare di essere l’unica città che nel corso dell’anno ospita sia un torneo del Grande Slam, naturalmente il Roland Garros, sia un Masters 1000, cioè un torneo della categoria che è inferiore solo agli Slam.

Nelle ultime settimane ci sono stati vari tornei, con il nostro Jannik Sinner in grande spolvero che naturalmente ci fa sognare per tutto ciò che ancora ci attende, il grande tennis quindi continua ad essere protagonista nonostante siano passati quasi due mesi dalla fine degli Us Open, ultimo Slam dell’anno, anzi ci regalerà, come abbiamo già accennato, un mese di novembre da non perdere e che di fatto inizia già in questi ultimi due giorni di ottobre. Andiamo allora a scoprire tutte le info utili per seguire l’appuntamento con la diretta Atp Parigi Bercy 2023, che sarà oggi a partire dalle ore 11.00 del mattino.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2023: IL CONTESTO

La diretta Atp Parigi Bercy 2023 sarà logicamente influenzata come sempre dalla sua collocazione come ultimo grande appuntamento prima del finale di stagione. Infatti questa è l’ultima occasione per fare punti prima delle Atp Finals e di conseguenza è un appuntamento di fondamentale importanza per tutti quei tennisti che sono ancora in corsa per qualificarsi per il Master di fine anno a Torino. Fra loro non c’è Jannik Sinner, che è già matematicamente certo di essere uno dei magnifici otto dell’evento che renderà Torino fra un paio di settimane la capitale del tennis mondiale.

Uno sguardo al tabellone del torneo Atp Parigi Bercy 2023 ci dice che il primo turno offrirà già confronti intriganti per i tennisti italiani, dal momento che il rampante Matteo Arnaldi affronterà il tre volte vincitore Slam Stanislas Wawrinka, mentre per Lorenzo Musetti l’ostacolo sarà un altro bel nome del tennis mondiale, cioè il bulgaro Grigor Dimitrov. Per Jannik Sinner invece, come per tutte le prime otto teste di serie, c’è un bye al primo turno: dovremo aspettare ancora un pochino per vederlo protagonista della diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2023.











