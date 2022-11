Diretta Djokovic Rune/ Finale Atp Parigi Bercy 2022, streaming video tv: orario

DIRETTA DJOKOVIC RUNE: FINALE ATP PARICI BERCY 2022

La diretta di Djokovic Rune, inattesa finale del torneo Atp Parigi Bercy 2022 ci farà compagnia naturalmente oggi, domenica 6 novembre, con appuntamento fissato alle ore 15.00 del pomeriggio per scoprire il nome del tennista vincitore dell’ultimo Masters 1000 della stagione maschile, il torneo che apre un mese di novembre come sempre pirotecnico per il tennis grazie alle Next Gen a Milano e poi soprattutto alle Atp Finals di Torino e infine le finali di Coppa Davis alle quali l’Italia parteciperà con ambizioni stuzzicanti, anche se in questo momento il nostro miglior tennista sembra essere Lorenzo Musetti.

DIRETTA/ Sinner Djokovic (risultato finale 2-3): Jannik si arrende al 5° set

L’azzurro si è fermato venerdì sera nei quarti di finale del torneo Atp Parigi Bercy 2022, perché Novak Djokovic è ancora superiore, poi il serbo ha vinto anche la semifinale contro Stefanos Tsitsipas e quindi giunge all’ultimo atto per la difesa del titolo conquistato un anno fa a Parigi. La diretta dell’Atp Parigi Bercy 2022 comunque oggi ci offrirà un appuntamento molto interessante, la finale Djokovic Rune infatti sarà un incrocio che era difficile da prevedere, ma che il danese Holger Rune ha raggiunto con pieno merito.

Diretta Internazionali d'Italia 2022 Roma/ Video streaming tv: Djokovic in semifinale

DIRETTA DJOKOVIC RUNE, ATP PARIGI BERCY 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv della finale Djokovic Rune, come di tutto il torneo Atp Parigi Bercy 2022, è affidata ai canali della televisione satellitare: nello specifico il principale punto di riferimento è Sky Sport Tennis (numero 205). Gli abbonati, come di consueto, potranno assistere al torneo Atp Parigi Bercy 2022 anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, compresa nell’abbonamento, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

Djokovic su Wimbledon: "Russi fuori? Follia!"/ "Discriminazione per la nazionalità"

DIRETTA DJOKOVIC RUNE, FINALE ATP PARIGI BERCY 2022: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già accennato ai temi della diretta di Djokovic Rune, finale del torneo Atp Parigi Bercy 2022. Il danese Holger Rune ieri ha vinto in modo davvero autorevole la prima semifinale contro il canadese Felix Auger-Aliassime, continuando a stupire. L’altro risultato di spicco della sua stagione erano stati i quarti al Roland Garros, quindi anche se tra i due tornei cambia tutto potremmo parlare di un feeling speciale con Parigi, di certo è stata ottima la vittoria contro Carlos Alcaraz ai quarti, poi ieri come detto la semifinale è stata un trionfo più che meritato.

Dall’altra parte del tabellone ecco che la semifinale più affascinante tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas ha visto la vittoria del serbo, anche se solamente al tie-break del terzo set. Non è stato quindi affatto facile, tuttavia quello che sulla carta era l’ostacolo più impegnativo è stato superato e adesso Nole ha naturalmente il ruolo del favorito, però dovrà fermare la “favola” danese per imporsi nella diretta di Djokovic Rune e confermarsi campione dell’Atp Parigi Bercy 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA