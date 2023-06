DIRETTA DJOKOVIC RUUD/ Video streaming tv: nei precedenti è 4-0 Nole (Finale Roland Garros 2023, 11 giugno)

DIRETTA FINALE DJOKOVIC RUUD: I TESTA A TESTA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Djokovic Ruud, dobbiamo dire che in base ai precedenti la finale del Roland Garros 2023 non dovrebbe avere storia, perché Novak Djokovic e Casper Ruud si sono affrontati quattro volte e ha sempre vinto il serbo. Sulla terra rossa i precedenti sono due, curiosamente entrambi a Roma: parliamo delle semifinali degli Internazionali d’Italia sia del 2020 sia del 2022, finite con altrettante vittorie di Nole in due set. Abbiamo poi due sfide alle Atp Finals, nel 2021 nel girone e invece nel 2022 in finale, naturalmente il precedente più illustre di Djokovic Ruud.

Tuttavia anche queste due partite sono finite con vittorie di Djokovic in due set e quindi Casper Ruud non ha ancora mai vinto nemmeno un set contro Novak Djokovic. Oggi sarà la prima sfida in un torneo del Grande Slam e quindi al meglio dei cinque set, curiosamente sarà anche il primo confronto fuori dall’Italia, considerate due partite a Roma e le altre due nelle Finals ospitate a Torino. Chissà se il passaggio in Francia potrà aiutare Ruud a rendere più incerta questa partita senza storia nei precedenti… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA DJOKOVIC RUUD ROLAND GARROS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

La diretta tv di Djokovic Ruud, finale maschile del Roland Garros 2023, è garantita da Eurosport: la diretta è solo sul canale principale e cioè quello al numero 210 del decoder di Sky. Per seguire la finale Djokovic Ruud in diretta streaming video, ci sarà quindi l’applicazione Sky Go, ma attenzione perché Eurosport è disponibile anche su DAZN e inoltre c’è il servizio offerto da Discovery +; possiamo anche aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, troverete tutte le informazioni utili come il calendario dello Slam, il programma del giorno e i boxscore delle partite aggiornati in tempo reale.

FINALE DJOKOVIC RUUD: CHI È IL VINCITORE DEL ROLAND GARROS 2023?

Oggi domenica 11 giugno la diretta della finale Djokovic Ruud sarà l’atto decisivo del Roland Garros 2023, perché oggi sarà incoronato il vincitore del secondo torneo stagionale del Grande Slam sulla terra rossa di Parigi. L’appuntamento con la finale Djokovic Ruud sarà naturalmente questo pomeriggio, con l’inizio della partita in programma da calendario alle ore 15.00 sul campo Centrale del Roland Garros, intitolato alla memoria di Philippe Chatrier, per una partita che vedrà entrambi a caccia di una vittoria che scriverebbe la storia, motivo in più per seguire la diretta di Djokovic Ruud…

Per quanto riguarda Novak Djokovic, l’obiettivo è quello di vincere lo Slam numero 23 della carriera, staccando Rafa Nadal in questo duello infinito proprio sulla superficie più cara allo spagnolo. Inoltre, Nole diventerebbe il primo a vincere per almeno tre volte ciascuno tutti i quattro tornei dello Slam e tornerebbe numero 1 del mondo. Dall’altra parte, ecco il norvegese Casper Ruud, ormai una certezza ai massimi livelli dal momento che nel 2022 è arrivato in finale di due Slam e delle Atp Finals: il problema per Ruud è che le ha perse tutte, l’obiettivo è quello di spezzare questo tabù, salire l’ultimo gradino dopo la finale persa contro Nadal l’anno scorso e dare alla Norvegia il primo Slam di sempre. Tutto questo premesso, ecco perché la diretta di Djokovic Ruud sarà imperdibile…

DIRETTA DJOKOVIC RUUD, FINALE ROLAND GARROS 2023: RISULTATI E CONTESTO

La diretta della finale Djokovic Ruud chiuderà il Roland Garros 2023: andiamo allora a ripercorrere il cammino fin qui dei due finalisti. Il serbo Novak Djokovic ha vinto in tre soli set al primo turno contro lo statunitense Kovacevic, l’ungherese Fucsovics, lo spagnolo Davidovich Fokina e il peruviano Varillas per arrivare ai quarti di finale senza perdere nemmeno un set, poi ha battuto per 3-1 in rimonta il russo Khachanov e infine venerdì ha vinto la semifinale contro Alcaraz, che è stata una battaglia leggendaria per due set, poi Nole si è visto la strada spianata dal problema fisico accusato dallo spagnolo all’inizio del terzo set.

Nella parte bassa del tabellone del Roland Garros 2023, invece, il norvegese Casper Ruud ha vinto in tre set al primo turno contro lo svedese Ymer, ma poi ha lasciato un set già al secondo turno contro il nostro Giulio Zeppieri e di nuovo al terzo turno contro il cinese Zhang, prima di vincere in tre set agli ottavi contro il cileno Jarry. Ai quarti di finale il derby nordico contro il danese Rune è finito con la vittoria in quattro set di Rune, che poi invece ha dominato in tre set la semifinale contro il tedesco Zverev. Fin qui i rispettivi cammini, ma chi completerà l’opera nella diretta di Djokovic Ruud?











