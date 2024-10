DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2024: TUTTI GLI ITALIANI ELIMINATI!

Parliamo ancora della diretta Atp Parigi Bercy 2024 perché mercoledì 30 ottobre si giocano altre partite del secondo turno: si comincia alle ore 11:00 e purtroppo bisogna dire che questo Masters 1000 si è rivelato davvero maledetto per gli italiani, che sono stati eliminati in massa. Di fatto è stata un’ecatombe: nessuno dei tennisti azzurri impegnati nella diretta Atp Parigi Bercy 2024 ha passato il primo turno, un quadro desolante al netto di qualche accoppiamento poco felice ma, certamente, possiamo dire che le delusioni siano principalmente rappresentate da Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che avevano tutte le possibilità di proseguire.

Come se non bastasse, ieri sono arrivati anche due forfait: può fare male quello di Jannik Sinner che però, vista la situazione in cui è arrivato a giocare qui e gli impegni imminenti (soprattutto le Atp Finals, che chiaramente punta a vincere), non perde decisamente troppo a causa del virus intestinale che lo ha colpito. Più dolorosa la rinuncia di Flavio Cobolli per un problema alla spalla, il romano avrebbe potuto esibirsi nella diretta Atp Parigi Bercy 2024 provando a fare qualche altro passo avanti, e lanciando la sua già forte candidatura per essere un singolarista nelle finali di Coppa Davis a Malaga.

COME VEDERE IL TORNEO ATP PARIGI BERCY 2024 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv del torneo Atp Parigi Bercy 2024 viene affidata alla televisione satellitare, innanzitutto su Sky Sport Tennis: ricordiamo che questo è il canale che tratta specificamente di tennis e lo trovate al numero 203 del vostro decoder, chiaramente dovrete essere abbonati all’emittente e potrete seguire i match del giorno anche in diretta streaming video, attraverso l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Va poi aggiunto che sul sito www.rolexparismasters.com troverete le informazioni utili sul torneo Atp Parigi Bercy 2024, come il tabellone e il programma della giornata.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2024: IL QUADRO DEL GIORNO

Dunque nessun italiano nel secondo turno per la diretta Atp Parigi Bercy 2024, che però resta molto interessante: avremo subito in campo Grigor Dimitrov che rischia contro il rampante argentino Tomas Martin Etcheverry, match non scontato nemmeno per Daniil Medvedev che può aggiungere un Masters 1000 alla sua collezione ma deve stare attento ad Alexey Popyrin, che ha battuto Berrettini e in estate ha messo in bacheca il Canadian Open, l’australiano sembra essere un giocatore in grande spolvero e infatti il ranking lo sta premiando, così come vede salire il giovanissimo Alex Michelsen che se la vede con Arthur Rinderknech.

Nella diretta Atp Parigi Bercy 2024 dovremo seguire con attenzione anche Giovanni Mpetshi Perricard, altro giocatore in crescita: il francese è dotato di un servizio che può essere spaventoso e gioca contro Karen Khachanov, mentre match scintillanti nel Masters 1000 indoor saranno certamente quello tra il giovane Jack Draper, di cui sentiremo parlare anche più avanti nei tornei, e Taylor Fritz – attenzione per il titolo – e quello tra Alexander Zverev e Tallon Griekspoor mentre Ben Shelton salta l’ennesimo match contro Sinner, il forfait del numero 1 ha aperto le porte del tabellone al lucky loser Arthur Cazaux.