DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2024: IN CAMPO QUATTRO ITALIANI!

La diretta Atp Parigi Bercy 2024 torna a farci compagnia martedì 29 ottobre: siamo sempre nel secondo turno di quello che è l’ultimo torneo Masters 1000 in stagione, appuntamento al quale partecipa anche il nostro Jannik Sinner che, dopo i sei milioni di dollari intascati con la vittoria del Six Kings Slam, torna a giocare nel circuito Atp e ha già in tasca qualificazione alle Atp Finals e certezza di chiudere l’anno con il numero 1 del ranking. Per vedere Sinner e tutti gli altri big dovremo aspettare il secondo turno, essendo che come in ogni Masters 1000 c’è il bye per le teste di serie; intanto però la diretta Atp Parigi Bercy 2024 di oggi ci regala ben quattro italiani.

Occhi puntati soprattutto su Matteo Berrettini: il romano ha fatto bene anche a Vienna dove ha proseguito nel suo percorso di crescita, ricordando ovviamente i tanti problemi fisici avuti e il tentativo di risalire la corrente che per il momento lo piazza ad un più che onorevole numero 36 del ranking. Il match di oggi lo accoppia ad Alexey Popyrin, che ha fatto grandi progressi: l’australiano infatti è entrato nei primi 25 giocatori al mondo ed è pronto a giocarsela, soprattutto su questa superficie può essere una minaccia e dunque vedremo cosa succederà oggi nella diretta Atp Parigi Bercy 2024.

ATP PARIGI BERCY 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv dell’Atp Parigi Bercy 2024 sarà affidata alla televisione satellitare, che di fatto ha i diritti per mandare in onda i tornei del circuito Masters 1000 e dunque fornirà i match di questo appuntamento. Ricordiamo che il canale principale è Sky Sport Tennis al numero 203 del decoder ma, almeno per i primi giorni, ci saranno incursioni anche su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), mentre il servizio di diretta streaming video è garantito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go, o in alternativa dalla piattaforma Now Tv alla quale bisognerà comunque essere abbonati.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2024: LE SPERANZE ITALIANE

Con la diretta Atp Parigi Bercy 2024 saranno dunque quattro gli italiani impegnati al primo turno. Abbiamo detto di Matteo Berrettini; il match più ostico ce l’ha senza ombra di dubbio Matteo Arnaldi che deve affrontare Holger Rune, anche se il giovane danese – ci ripetiamo – è leggermente in calo rispetto ad una stagione in cui aveva fatto irruzione sulla scena e, per un certo periodo, aveva fatto sperare di poter formare i nuovi Big Three con Sinner e Carlos Alcaraz. Magari sarà ancora così, ma non per il momento; per quanto riguarda Flavio Cobolli, l’impegno del romano sarà contro Richard Gasquet che si ritirerà dopo il Roland Garros del prossimo anno.

Invece nella diretta Atp Parigi Bercy 2024 il quarto italiano in campo sarà Lorenzo Musetti: anche il carrarese ha giocato il 500 di Vienna ed è stato eliminato da Jack Draper, diciamo che dopo un periodo fantastico tra Wimbledon e le Olimpiadi è un po’ calato ma resta comunque un giocatore capace di arrivare in fondo al torneo Atp Parigi Bercy 2024. Oggi se la vede con Jan-Lennard Struff, il tedesco non è da sottovalutare perché ha già fatto vedere, più volte, come nei grandi appuntamenti possa sempre esaltarsi. Staremo dunque a vedere cosa ci diranno i campi oggi per la diretta Atp Parigi Bercy 2024…