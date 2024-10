DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2024: AI NASTRI DI PARTENZA L’ULTIMO 1000 DELL’ANNO!

Oggi, lunedì 28 ottobre, la diretta Atp Parigi Bercy 2024 inizia a farci compagnia: come al solito è l’ultimo torneo Masters 1000 della stagione di tennis che ricorderemo come l’anno dei due Slam e della posizione numero 1 al mondo di Jannik Sinner. Pietre miliari nella storia del tennis italiano, ma ci sono ancora obiettivi di lusso in palio, come le Atp Finals e la Coppa Davis, tra l’altro con le prime a Torino e la seconda invece con l’Italia detentrice. Insomma, un 2024 già memorabile sarà coronato da un mese di novembre ricchissimo di emozioni. Parigi quest’anno ha ospitato anche le Olimpiadi, in aggiunta allo Slam con il Roland Garros e adesso il Masters 1000 che per la terza volta riporta il grande tennis in città.

Detto che le partite avranno inizio alle ore 11.00 del mattino nella diretta Atp Parigi Bercy 2024, i temi da mettere al centro dell’attenzione sono davvero tanti, perché di fatto il torneo francese serve come prova generale per i due successivi eventi di lusso. Diciamo subito che le prime otto teste di serie hanno un bye al primo turno, dunque dovremo aspettare ancora un po’ per vedere in campo Jannik Sinner e gli altri big più attesi, tra i quali non ci sarà tuttavia Novak Djokovic, che è il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare. C’è dunque da cercare l’erede di Nole in questa settimana in compagnia della diretta Atp Parigi Bercy 2024.

ATP PARIGI BERCY 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta Atp Parigi Bercy 2024 in tv sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare di Sky Sport, come per tutti i tornei Masters 1000, che sono in esclusiva per gli abbonati. Questo significa che pure la diretta streaming video sarà disponibile grazie all’applicazione Sky Go oppure tramite Now Tv, ma sempre con il vincolo di un abbonamento.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2024: IL QUADRO DEGLI ITALIANI

Abbiamo già sottolineato che Jannik Sinner non scenderà subito in campo per la diretta Atp Parigi Bercy 2024, ma fin dall’inizio della settimana e quindi dal primo turno ci saranno molti altri nostri tennisti da tenere d’occhio. Lorenzo Musetti torna a Parigi dopo il bronzo olimpico e come testa di serie numero 16, ma dal momento che il bye è solo per i primi otto dovrà giocare fin da subito, con il tedesco Struff come primo ostacolo. Un altro nome di lusso è naturalmente quello di Matteo Berrettini, che nel primo turno dovrà giocare contro l’australiano Popyrin.

Match affascinante per Matteo Arnaldi già nel primo turno, che lo vedrà contrapposto al danese Rune, testa di serie numero 13 del seeding. Luciano Darderi invece è stato abbonato all’olandese Griekspoor e una sfida intrigante, con il fattore campo avverso, sarà quella che attenderà Flavio Cobolli, che dovrà affrontare il francese Gasquet, presente grazie a una wild-card e particolarmente caro al pubblico di casa. Ecco perché ci sarà molto da seguire fin dall’inizio della diretta Atp Parigi Bercy 2024!