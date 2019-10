Diretta Atp Parigi-Bercy/ Streaming video tv, orario dei match (tennis, 29 ottobre)

Nuovo appuntamento con il torneo Atp Parigi-Bercy 2019: nella giornata di martedì 29 ottobre si comincia a giocare come sempre alle ore 11:00, e bisognerà terminare il primo turno anche se già oggi vedremo all’opera i primi protagonisti del secondo turno, vale a dire quelle teste di serie che hanno goduto del bye (pratica comune nei Masters 1000 e non solo) e che dunque devono superare un match in meno per arrivare al titolo. Sono sei i match di primo turno per questo appuntamento indoor, che chiude ufficialmente la stagione del circuito Masters 1000; ci lanciamo verso le Atp Finals alle quali il nostro Matteo Berrettini spera sempre più di partecipare, ma anche il titolo che viene assegnato nella capitale francese è importante a prescindere dai traguardi. Possiamo dunque lasciare la parola alla diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2019; intanto proviamo a presentare alcuni dei temi principali all’interno della giornata e in generale di un’edizione che si concluderà con la finale di domenica 3 novembre.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Parigi-Bercy 2019 sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento è dunque riservato in esclusiva a tutti gli abbonati, che potranno seguire le partite proposte dall’emittente e, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video fornito senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2019: RISULTATI E CONTESTO

Tra i tennisti impegnati oggi nel torneo Atp Parigi-Bercy 2019 spiccano in due: Grigor Dimitrov aveva avuto un finale di 2017 scintillante vincendo Cincinnati e le Atp Finals, ma poi il bulgaro è tornato nei ranghi. Un giocatore che ormai non si può più fregiare dell’etichetta di erede di Federer, ma che rimane una minaccia nei grandi tornei: oggi se la vede con Ugo Humbert, il giovane francese che potrebbe entrare a far parte della sezione più scintillante della NextGen perchè i progressi sono costanti. Denis Shapovalov, che sfiderà l’altro transalpino Gilles Simon, ha appena messo in bacheca il primo titolo Atp in carriera: lo ha fatto a Stoccolma in quella che è stata anche la prima finale giocata, questo mancino canadese da tempo è indicato come un possibile dominatore del circuito e la giovane età gioca ancora a suo favore. Tra le sfide di oggi va segnalato anche il derby statunitense tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe: entrambi giovani, sperano di riportare la Stars & Stripes alle glorie dei tempi passati, da tanti anni infatti il tennis maschile negli Stati Uniti non riesce a essere dominante e questi due tennisti sono al momento la maggiore speranza del movimento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA