Diretta/ Thiem Berrettini, streaming video tv: semifinale ATP Vienna (e top 10)

Matteo Berrettini sfida Dominic Thiem nella semifinale del torneo ATP 500 di Vienna 2019 da seguire in diretta. Il tennista romano, che vede sempre più concreta la possibilità di disputare le Finals di Londra, affronterà il numero 1 del tabellone, che nei quarti non ha faticato a causa del ritiro dello spagnolo Pablo Carreno-Busta sul 5 a 0 del primo set in favore dell’austriaco. Sulla carta il padrone di casa è favorito, ma il tennista romano lo ha battuto nell’ultimo scontro diretto, quello di due settimane fa nel Masters 1000 di Shanghai, quindi Berrettini può giocarsi le sue carte oggi e sognare la finale. Di sicuro da lunedì prossimo sarà il settimo di sempre a fare il suo ingresso nella top ten mondiale del tennis, il quarto per quanto riguarda l’era Open e il secondo di quest’anno dopo Fabio Fognini. Si tratta del quarto italiano nella storia da quando è stata istituita la classifica computerizzata nel 1973. L’exploit è frutto di una stagione in crescendo del tennista romano: quella di oggi è infatti per Berrettini l’ottava semifinale dell’anno. Numeri incredibili che testimoniano la crescita del tennista azzurro.

DIRETTA THIEM BERRETTINI: L’ULTIMO INCROCIO E LA SFIDA CON RUBLEV

Come è andata tra Matteo Berrettini e Dominic Thiem nel precedente incrocio? I due si sono affrontati al Masters di Shanghai nei quarti di finale. La vittoria dell’italiano gli permise di volare in semifinale dunque. Il 23enne ha battuto in quell’occasione l’austriaco in due set, 7-6 e 6-4, al termine di una sfida durata un’ora e 40 minuti. E questa vittoria vale più del precedente dello scorso anno al Roland Garros. Anche perché così la stagione mostruosa di Matteo Berrettini prosegue. La semifinale di oggi comunque è arrivata dopo l’ennesima partita solida, giocata contro un Rublev granitico e in ottima forma. A fare la differenza i vincenti e gli errori non forzati, oltre al servizio. Il tennista romano bon ha concesso break, pur avendone conquistato uno solo nell’undicesimo game per chiudere il primo set. Nel secondo set hanno giocato invece punto a punto, con Berrettini che ha giocato un altro tie-break impeccabile. Attento quando ha dovuto annullare le tre palle break concesse, è rimasto concentrato al massimo nel finale di ogni partita. E questi sono gli ingredienti che non dovranno mancare nell’approccio di oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE THIEM BERRETTINI

La semifinale di ATP Vienna tra Matteo Berrettini e Dominic Thiem sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport in esclusiva. La sfida si disputa oggi, sabato 26 ottobre 2019, alle 14.00 come primo incontro di giornata, quindi non ci saranno ritardi. La diretta tv è disponibile sul canale 204 dell’emittente satellitare, SkySport Arena. Ma sarà disponibile anche in diretta streaming video su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per usufruire di questo servizio bisogna essere abbonati e iscritti alla piattaforma. In questo caso basta inserire le proprie credenziali e scegliere il canale, selezionando appunto SkySport Arena e poi Play, per seguire l’incontro in diretta streaming video. Ma la sfida può essere seguita online anche usando l’applicazione di Now Tv.



© RIPRODUZIONE RISERVATA