DIRETTA PADOVA CISTERNA: SITUAZIONE A METÀ!

Questa sera la diretta Padova Cisterna rappresenta una sfida davvero delicata per entrambe le squadre, avversarie alle ore 20:30 di sabato 18 gennaio nella 17^ giornata di volley SuperLega 2024-2025: in palio alla Kioene Arena ci sono punti importanti per la salvezza, anche se è giusto dire che veneti e pontini sono comunque in corsa per i playoff e, anzi, in questo momento Cisterna sarebbe addirittura qualificata al primo turno, essendo ottava in classifica. Padova ha un punto in meno e può ampiamente sperare: il tie break perso a Piacenza ha comunque consentito di muovere la classifica e dunque fare un passettino in più.

Situazione analoga per Cisterna, del resto giocare un campionato a 12 squadre con le prime otto che vanno ai playoff porta almeno alcune realtà a competere su due fronti: ecco allora che possiamo parlare di una situazione a metà che è la base sulla quale prende il via la diretta Padova Cisterna, la Top Volley ancora troppo ondivaga sa bene che ottenere un successo in trasferta potrebbe essere determinante per centrare l’obiettivo anche perché a questo punto non rimane più troppo tempo per aggiustare il tiro, e questo vale naturalmente anche per le avversarie di queste due compagini.

DIRETTA PADOVA CISTERNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Gli appassionati del volley possono seguire in tv la diretta Padova Cisterna su Rai Sport HD e anche in diretta streaming video grazie a sito Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING PADOVA CISTERNA SU RAIPLAY

DIRETTA PADOVA CISTERNA: VITTORIA QUASI FONDAMENTALE

È davvero curiosa la situazione di partenza nella diretta Padova Cisterna, come abbiamo già avuto modo di vedere: si tratta di due squadre che in questo momento sono assolutamente in ottica playoff, ma che dall’altra parte hanno una distanza non troppo ampia (rispettivamente 6 e 5 punti) dall’ultima posizione che significherebbe retrocessione in Serie A2. Un particolare non indifferente è che in questo momento il fanalino di coda è Monza: i valori del Vero Volley sono decisamente superiori allo scenario attuale e può sempre succedere che arrivi una serie finale di vittorie, per questo motivo sia Padova che Cisterna non possono più scherzare.

A parte Monza, la corsa per la salvezza si fa su Taranto e Grottazzolina e c’è un po’ di margine rispetto alla Prisma: lunghezze in classifica che vanno preservate, mentre per i playoff è competizione diretta ma con la possibilità che entrambe raggiungano la post season scavalcando Modena, che rimane in una zona abbastanza vicina. Insomma, la diretta Padova Cisterna si giocherà tra speranze di post season e rischio di tornare in corsa per la discesa di categoria: anche per questo motivo alla Kioene Arena sarà una sfida delicatissima, e magari anche caratterizzata dalla paura di sbagliare che bloccherà i giocatori sul terreno di gioco.