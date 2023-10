DIRETTA ATP SHANGHAI 2023/ Dimitrov Jarry video streaming tv: via alle partite! (oggi 13 ottobre)

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023: VIA ALLE PARTITE!

Stanno per cominciare i singolari nella diretta del torneo Atp Shanghai 2023 per quanto riguarda la giornata di oggi, venerdì 13 ottobre, che vedrà naturalmente il completamento dei quarti di finale a cominciare dal match Dimitrov Jarry, mentre Humbert Rublev sarà in programma indicativamente verso le ore 14.00 italiane. Anche in questa parte del tabellone ci sono state tante sorprese, fra cui la sconfitta di Alcaraz contro Dimitrov, vedremo quindi cosa ci riserveranno due quarti imprevedibili.

Andrey Rublev è la testa di serie più alta rimasta in lizza, ma chissà se questa sarà garanzia di successo per il russo, dato che finora molto spesso i favoriti hanno perso. Ricordiamo che dall’altra parte del tabellone è già nota la semifinale Hurkacz Korda, che sarà domani, ma adesso cediamo la parola ai protagonisti della diretta del torneo Atp Shanghai 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Shanghai 2023 viene trasmessa dalla televisione satellitare, perciò si tratterà di un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento che potranno selezionare i canali di riferimento (tecnicamente Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e assistere ai match anche con l’opzione della diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile grazie all’applicazione Sky Go. Inoltre sul situo ufficiale rolexshanghaimasters.com, disponibile anche nella versione inglese, troverete tutte le informazioni utili sul torneo, come il calendario quotidiano degli incontri e il tabellone.

GLI ALTRI DUE QUARTI!

Sarà molto interessante la diretta del torneo Atp Shanghai 2023 per venerdì 13 ottobre, perché si completa il tabellone dei quarti di finale: siamo nella parte alta, si comincia alle ore 10:30 di casa nostra con Dimitrov Jarry mentre alle ore 14:00 avremo Humbert Rublev. Due match interessanti: curiosamente, Grigor Dimitrov e Nicolas Jarry si sono incrociati lo scorso maggio nella finale del 250 di Ginevra (sulla terra) e il cileno ha ottenuto il terzo titolo Atp, secondo in stagione dopo quello di inizio marzo a Santiago del Cile. Per il classe 1995 abbiamo tre tornei tutti vinti sulla terra, così come il rosso è la superficie delle due finali perse a San Paolo e ancora Ginevra, la prima di queste contro il nostro Fabio Fognini.

Da ricordare invece che Dimitrov non giocava una finale da cinque anni, mentre l’ultimo titolo risale al 2017: il bulgaro è stato anche numero 3 del ranking Atp, ma è opinione comune che non abbia mai davvero espresso l’enorme potenziale di cui sarebbe stato capace. Infatti, in carriera ha vinto un solo Masters 1000 (a Cincinnati, ormai sei anni fa) e lo stesso anno si è preso anche le Atp Finals, ma è un palmarès davvero troppo scarno per il suo talento. Vedremo se saprà arrivare sino in fondo nella diretta del torneo Atp Shanghai 2023, le possibilità per lui ci sono sicuramente tutte e va ricordato che agli ottavi il bulgaro ha eliminato Carlos Alcaraz, un biglietto da visita niente male.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023: RISULTATI E CONTESTO

L’altro quarto nella diretta del torneo Atp Shanghai 2023 è appunto Humbert Rublev: Ugo Humbert ormai non è più giovanissimo (25 anni) e questo Masters 1000 potrebbe rappresentare il definitivo salto di qualità. Interessante il quadro delle finali Atp giocate: tre incontri e altrettante vittorie, ma l’ultima è arrivata due anni e mezzo fa (sull’erba di Halle, categoria 500) e dunque poi Humbert ha faticato a rimanere al passo. A livello indoor, il francese ha trionfato nel 2020 ad Anversa; come detto il torneo Atp Shanghai 2023 sarebbe la presa più grande in carriera, ed è una possibilità che per come sono andate le cose potrebbe essere davvero concreta.

Andrey Rublev il suo Masters 1000 lo ha vinto a Montecarlo, lo scorso aprile: un tennista di grande talento e potenzialità, che ha avuto il suo periodo d’oro tra ottobre 2019 e marzo 2021, un periodo nel quale ha messo insieme sette titoli (quattro di questi di categoria 500). Anche qui, c’è poi stato il calo: diciamo che Rublev è sempre rimasto sulla breccia ma non è mai davvero esploso, cerca ancora la prima finale Slam mentre a livello 1000 ha perso due finali nel 2021 (Montecarlo e Cincinnati) non esprimendosi sui livelli che avrebbe potuto raggiungere. Anche per lui il torneo Atp Shanghai 2023 rappresenta una bella occasione.











