DIRETTA ATP SHANGHAI 2023/ Shelton Korda video streaming tv: Hurkacz primo semifinalista (oggi 12 ottobre)

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023: HURKACZ IN SEMIFINALE

Hubert Hurkacz è il primo semifinalista del torneo Atp Shanghai 2023: il polacco, non sempre brillante nel corso di questa stagione (anzi) non è incappato nella trappola Fabian Marozsan che comunque lo ha fatto sudare, almeno nel primo set, e lo ha costretto alla rimonta. Sembra che l’ungherese potesse prendersi un altro scalpo importante dopo aver eliminato l’irriconoscibile Casper Ruud, invece Hurkacz si è ricomposto e poi ha sostanzialmente dominato, andando a imporsi con il risultato di 4-6 6-1 6-3 e guadagnando così un’importante semifinale in un torneo Masters 1000, a caccia del secondo titolo dopo quello di Miami che aveva vinto contro il nostro Jannik Sinner.

Diretta Atp Shanghai 2023/ Streaming video tv: Dimitrov rimonta ed elimina Alcaraz! (oggi 11 ottobre)

Adesso per lui l’avversario uscirà dal derby statunitense, tra due giocatori giovani e in crescita: Shelton Korda non si giocherà prima delle 12:30 di casa nostra e c’è grande attesa, il mancino di Atlanta potrebbe presto presentarsi nella Top Ten del ranking Atp e il suo talento è realmente innegabile, il figlio di Petr non ha ancora fatto il salto di qualità sperato anche a causa di qualche infortunio che lo ha tenuto lontano dal circuito. Vedremo allora come andrà la prosecuzione del torneo Atp Shanghai 2023… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023/ Sinner eliminato da Shelton: fuori tutti gli italiani (martedì 10 ottobre)

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Shanghai 2023 sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali della piattaforma Sky Sport, di conseguenza pure la diretta streaming video del torneo Atp Shanghai 2023 sarà garantita su abbonamento tramite il servizio Sky Go, oltre che su Now Tv. Informazioni per tutti saranno inoltre disponibili tramite sito Internet (https://en.rolexshanghaimasters.com/) e profili social ufficiali del torneo cinese.

ATP SHANGHAI 2023: INIZIANO I QUARTI!

La diretta Atp Shanghai 2023 ci farà compagnia anche oggi, giovedì 12 ottobre: siamo ormai giunti ai quarti di finale di questo torneo, il più importante della stagione del tennis in Estremo Oriente, cioè il Masters 1000 che è l’ottavo e penultimo appuntamento del circuito che comprende i tornei di tennis inferiori solamente ai quattro del Grande Slam, poi mancherà solo Parigi Bercy sulla strada verso le Atp Finals di Torino. Purtroppo però sono stati eliminati tutti gli italiani, compreso Jannik Sinner, che martedì ha perso contro lo statunitense Ben Shilton.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023/ Anche Arnaldi eliminato: Wolf si impone in rimonta (oggi lunedì 9 ottobre)

Poco male, nel senso che Sinner ci ha comunque regalato il successo a Pechino ed è matematicamente certo di giocare il Master di fine anno, però è stata comunque una delusione, anche perché molti big sono caduti presto in questo Rolex Shanghai Masters che quindi promette di regalare sorprese fino in fondo. Anche oggi si comincerà a giocare alle ore 6.30 italiane, anche se i singolari sono in programma indicativamente a partire dalle nostre ore 9.00, con Marozsan Hurkacz e Shelton Korda che saranno dunque gli appuntamenti principali del giorno per la diretta Atp Shanghai 2023.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta Atp Shanghai 2023 dei primi due quarti di finale, possiamo osservare che sono entrambe partite a sorpresa, dal momento che in questa metà del tabellone la testa di serie più alta rimasta in corsa è il numero 16, cioè il polacco Hubert Hurkacz, che potrebbe quindi tornare protagonista nel finale di un 2023 finora per lui abbastanza anonimo. Oggi lo attende un derby mitteleuropeo contro l’ungherese Fábián Marozsán, che non era nemmeno compreso fra le 32 teste di serie, ma è giunto ai quarti eliminando fra gli altri Alex De Minaur e Casper Ruud.

L’altra partita di oggi per la diretta Atp Shanghai 2023 sarà invece il derby statunitense fra Ben Shelton e Sebastian Korda. Shelton è stato la grande rivelazione degli Us Open, quando ha raggiunto la semifinale, mentre a Shanghai è stato il giustiziere di Jannik Sinner nel turno precedente. Idealmente, questo avrebbe dovuto essere il quarto di finale tra l’altoatesino e Daniil Medvedev, che è stato invece eliminato dal figlio d’arte Korda, motivo per cui oggi assisteremo a questo inatteso derby a stelle e strisce…











© RIPRODUZIONE RISERVATA